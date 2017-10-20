Şırnak Valiliği: Göçüğün olduğu yerdeki faaliyet kaçak

Şırnak'ta, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kömür ocağındaki göçük ile ilgili açıklama yapan Valilik, kazanın olduğu alanın her ne kadar ruhsat alanı içinde olmasına rağmen Uygulama Projesi'nin dışında gerçekleştiğinden kaçak bir faaliyet olarak değerlendirildiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'Kazanın meydana geldiği sahanın kaçak olmadığı, Mayıs ayında ihaleye çıkarıldığı, ayrıca buradaki kömürlerin Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait kantarlarda tartıldığı' yönündeki habere ilişkin açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.

'SAHADAKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ 2013 YILINDA DURDURULDU'

Hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) uhdesinde bulunan Şırnak ili dahilindeki madencilik faaliyetlerinin güvenlik zafiyetine neden olmadan, güvenlik bakımından sorumlu mülki idarenin kontrol ve denetimi altında yapılması, sahadaki kaçak üretimin önlenmesi, sahadan elde edilen gelirin bölge ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunması ve sahada güvenli madencilik yapılması maksadı ile 26 Mart 2002 tarihli rödovans sözleşmesi hükümleri kapsamında Şırnak Valiliği İl Özel İdaresine verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Sahada üretim faaliyetleri devam ederken 2013 yılında Maden ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında üretim faaliyetleri hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem de Maden İşleri Genel Müdürlüğünce gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar durdurulmuştur. Ancak, aradan geçen üç yılı aşkın sürede gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve sahada yeniden üretime başlanılması yönünde herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. Valiliğimiz tarafından sahada yeniden faaliyete başlanılacağına kanaat getirilmediğinden, sahanın bölge ve ülke menfaatlerine uygun bir şekilde ihale edilebilmesi için sözleşmenin tasfiye edilmesine TKİ ile karşılıklı olarak karar verilmiştir. Söz konusu saha TKİ tarafından, Nisan 2017´de yeniden ihale edilmiştir."

'MİGEM İZNİ OLMADAN VALİLİK HİÇ BİR İŞLEME İZİN VERMEZ'

Şırnak Valiliği açıklamasında ihaleyi kazanan firmalar ile 14 Nisan 2017 tarihi itibariyle sözleşme imzalandığı, TKİ´nin gerçekleştirdiği ihaleyi kazanan konsorsiyum sahadaki üretimin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için tüm güvenlik önlemlerini alarak MİGEM´e başvuru yapmak zorunda olduğu hatırlatılarak, "Bu başvurunun ardından MİGEM, gerekli incelemeler yaparak, uygun görürse önce çalışma izni verir. Bu sahada üretim yapabilmek için MİGEM izni gerekir. MİGEM izni olmadığı sürece Valiliğimiz, maden işletme süreçlerindeki hiçbir işleme izin vermez. İhaleyi kazanan firma, sahadaki üretimin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için tüm güvenlik önlemlerini sağlayacak bir proje hazırlamış, hazırlamış olduğu Proje TKİ Genel Müdürlüğü tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğünün onayına sunulmuştur" denildi.

'GÖÇÜĞÜN OLDUĞU YER KAÇAK ALAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR'

Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 21 Eylül 2017 tarihinde makam oluru ile oluşturulan teknik elemanlarınca mahallinde tetkiki yapıldığı belirtilen Şırnak Valiliği açıklamasında şöyle denildi:

"Yapılan incelemede, 'İşletme Güvenliği açısından tehlikeli durumların devam ettiği, herhangi bir önlem alınmadığı, Sicil:16399 sayılı ruhsat sahasında üretime yönelik faaliyetlerin durdurulmasına devam edilmesi, Daimi Nezaretçi kontrolünde projesine aykırı tehlikeli durumun giderilmesini yönelik faaliyetlerin (hazırlık, su tahliyesi, şev eğimi ve yüksekliğinin projeye uygun hale getirilmesi vb.) sürdürülmesi ve kömür sevkiyatı yapılmamasına yönelik TKİ ve Valiliğimiz´e, MİGEM tarafından yazı yazılmıştır. Kazanın olduğu alan her ne kadar İR:2505 ruhsat alanı içinde olmasına rağmen Uygulama Projesi´nin dışında gerçekleştiğinden kaçak bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir."

'19 SAHADA ÜRETİM YAPILMAKTA'

Şırnak Valiliği açıklamasının sonunda ise, Şırnak İl Özel İdaresinin 4 noktada kantarları olduğu, bu dönemde söz konusu sahada üretim ve satış izni olmadığı için, ruhsatlı sahalarda üretilen kömürler dışında herhangi bir kömür tartımı yapılması söz konu olmadığı da belirtilerek, "Ayrıca Valiliğimizce kaçak kömür üretim ve sevkiyatının engellenmesi için; üretime kapalı alanların giriş ve çıkışlarının fiziki engellerle kapatılmasının yanında, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili birimlerimizce de gerekli denetimler aralıksız olarak devam ettirilmektedir. Şırnak yöresinde Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen 19 adet işletme ruhsatlı sahada üretimler yapılmakta, Şırnak- Cizre karayolu üzerinde değişik noktalarda kömür stokları bulunmaktadır" denildi.