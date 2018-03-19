İstanbul'un Şişli ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Akın Şahin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi yapılmak üzere çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

AA'nın haberine göre polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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