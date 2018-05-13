SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik maçta Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan Demir Grup Sivasspor, 11. dakikada John Boye'un golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte Emre Akbaba, maçın 22. dakikasında skoru 1-1 yaptı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Ev sahibi ekip 56. dakikada Arouna Kone'nin penaltıdan attığı golle maçta bir kez daha öne geçti.

Aytemiz Alanyaspor, 86. dakikada Wellinton'un golüyle skoru 2-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, maç 2-2 sona erdi. Sahadan 1 puan ile ayrılan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 2

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Auremir, Ndinga, Saivet, Emre Kılınç, Bifouma, Robinho (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Kone (Dk. 69 Muhammet Demir)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Barış Başdaş, Welinton, Berkan Emir, Sackey (Dk. 67 Augusto), Maniatis, Villafanez (Dk. 83 Cenk Ahmet Alkılıç), Efecan Karaca (Dk. 73 Wanderson), Emre Akbaba, Douglas

GOLLER: Dk. 11 Boye, Dk. 56 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 22 Emre Akbaba, Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Sackey, Dk. 55 Welinton, Dk. 55 Maniatis, Dk. 60 Gassama, Dk. 80 Villafanez, Dk. 90 Barış Başdaş, Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 59 Bifouma, Dk. 65 Bjarsmyr, Dk. 90 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

11. dakikada Sivasspor, golü buldu. Sol kanattan Saivet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Bifouma'nın arka direğe aşırdığı meşin yuvarlağa Boye'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa bir kez daha kafayla dokunan Boye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

22. dakikada Aytemiz Alanyaspor eşitliği sağladı. Maniatis'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı Emre Akbaba'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Douglas'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında Robinho, Welinton ile girdiği mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone, topu filelere gönderdi: 2-1

74. dakikada Robinho'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte topa iyi yükselen Boye'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz da kaldı.

78. dakikada soldan ceza alanına giren Ziya Erdal'ın vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

86. dakikada Aytemiz Alanyaspor yeniden eşitliği sağladı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın pasında topla buluşan Welinton'un ceza yayı içinden vuruşunda top ağlara gitti: 2-2