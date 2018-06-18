Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Altınordu'da forma giyen Erdoğan ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Euskirchen kentinde dünyaya gelen 25 yaşındaki Erdoğan, 2014 yılında Altınordu'ya transfer oldu. İzmir ekibinde 4 sezon forma giyen genç futbolcu, 116 maçta 19 kez gol sevinci yaşadı.