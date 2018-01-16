Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü yayınlandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümünde Aslı ölümle burun buruna geldi. Ferhat'ın ise hapiste bile başı dertten bir türlü kurtulmadı. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüne dair bilgiler ve son bölüm özeti.

SİYAH BEYAZ AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Beyaz Aşk son bölümüyle bu akşam izleyiciden tam not aldı. Heyecanın bir an düşmediği dizi izleyiciyi ekrana kilitledi. Siyah Beyaz aşk yeni bölüm fragmanını merak eden izleyiciler internette aramalarını hızlandırdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Siyah Beyaz aşk yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ve fragman gelir gelmez haberimizde bulabilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat, Aslı'nın gözleri önünde tutuklanarak ondan ayrılmak zorunda kalır. Ferhat'ın hapiste de başı beladadır. Ona saldıranlara en sert cevabı vererek; Aslı için hayatta kalmaya devam eder. Ferhat'ın hapse girmesinde saklı olan bir durum mu var? Kendi isteğiyle hapse girerek öğrenmek istedikleri mi var?

Ferhat'ın yokluğunda Aslı ölümle burun buruna gelir. Kendine doğrultulan silaha çaresizce bakan Aslı, bu zor durumdan kurtulabilecek mi?

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