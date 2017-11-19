Günün her saati içtiğimiz siyah çayın sağlığınıza olan faydalarını biliyor musunuz? Sabah uyandığımız anda ilk yaptığımız iş mutfağa gidip su kaynatıp çay demlemek… Misafirimiz geldiğinde sohbetin keyfini arttırmak için yaptığımız en sıcak ikram yine siyah çay… Hepimizin alışkanlığı, güzel bir yemeğin üzerine ilk aklımıza gelen yine siyah çay…
Kısaca siyah çay, hayatımızın her alanında olmazsa olmazımız. Peki siyah çay içmek hayatımızda bu kadar yer alırken sağlığımıza nasıl etki ediyor hiç düşündünüz mü? Diyetisyen Sanem Apa Doğan, günün her saati elden düşürmediğimiz siyah çayın bilinmeyenlerini ve sağlığa faydalarını anlattı...
1. Daha iyi çalışan kalp: 2009 yılında yapılmış bir çalışmada günde 3 – 4 fincan siyah çay içen kişilerde; çevresel etkenlerle birlikte değerlendirildiğinde, inme riskini günde 1 fincan içenlere göre yüzde 21 oranında azalttığını göstermiştir.
Harvard’ta yapılan başka bir çalışma ise kalp krizi riskini yüzde 44 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterol seviyesini ise yüzde 11 oranında düşürebilir.
2. Kansere karşı koruyucu: Yapılan çalışmalar siyah çay tüketimi ile alınan polifenol ve kateşinlerin bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yarattığını göstermiştir. Örneğin düzenli olarak günde 2- 3 fincan siyah çay içen kadınlarda meme ve over (yumurtalık) kanseri oluşumunun azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca akciğer kanseri gelişimini de azaltabilir.
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