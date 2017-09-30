Siyah İnci 2. bölüm fragmanı! Siyah İnci oyuncuları kimlerdir?

Başrollerini Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman'ın paylaştığı Siyah İnci, Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin ilk bölümünün ardından ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Siyah İnci'nin 2. bölümünde neler yaşanacak? İşte Siyah İnci 2. bölüm fragmanı ve Siyah İnci oyuncuları...
SİYAH İNCİ 2. BÖLÜM FRAGMANI
Tolgahan Sayışman'ın Kenan, Hande Erçel'in Hazal rolünü üstlendiği Siyah İnci dizisi, birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal ve Kenan'ın hikayesini anlatıyor. İşte Siyah İnci 2. bölüm fragmanı;
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Siyah İnci'nin ilk bölümü ve hikayesi;
Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman) kasabaya gelişi ve Hazal‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.
Kenan ve Hazal küçük bir sahil kasabasında yaşayan birbirlerine çok aşık iki gençtir.
Hayatları sade, mütevazi ve küçük aşkları çok büyüktür. Bu hayattan diledikleri tek şey vardır iki gencin Hazal’ın babası Midyeci Halil’in inadının kırılması ve sonunda evlenmek.
Halil’ın inadı kırılmak bilmez. Kenan onun gözünde ise yaramaz sıradan sefil bir balıkçıdır ve kızını da sefil edecektir. Kenan fersah fersah dalmış, bulunması imkansız denilen efsanevi Siyah İnci'yi çıkartmış, kendi mucizesi olarak gördüğu aşkını bir başka mucizeyle süslemiştir.
Halil'in inadı da tavrı da onları ayırmaya yetmeyecektir. Üstelik sevdanın lisanını en az onlar kadar iyi bilen Hazal’ın annesi Melek de arkalarındayken...
Ta ki o güne kadar... Siyah inci eşsizdir, nadidedir, efsanedir, fakat karadır işte... Tıpkı Hazal ve Kenan’ın aşkı gibi.
Vural Demiroğlu... Hiç beklenmedik bir anda kendi kabusundan uyanır... Ve Siyah İncı masalını kirletir... Hem de elini bile sürmeden
SİYAH İNCİ OYUNCU KADROSU
Siyah İnci dizisinin oyuncu kadrosunda, daha önceden diğer dizilerden de tanıdık gelen ve beğenilen isimler yer alıyor. İşte Siyah İnci oyuncuları...
Tolgahan Sayışman (Kenan karakteri)
Hande Erçel (Hazal karakteri)
Berk Hakman (Vural karakteri)
Neriman Uğur (Canan karakteri)
Hüseyin Avni Danyal (Aziz karakteri)
Burak Altay (Ahmet karakteri)
Yeşim Büber (Melek karakteri)
Mehmet Mehmedof (Sinan karakteri)
Melis Sezen (Ebru karakteri)
Çağla Demir (Ece karakteri)
- Siyah İnci
- Siyah İnci 2. bölüm fragmanı
- Siyah İnci oyuncuları
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