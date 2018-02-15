Siyah İnci 20. bölümüyle final yaptı. Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın paylaştığı Siyah İnci'nin final bölümünü kaçıran seyirciler, bölüm özetini araştırmaya başladı. Peki, Siyah İnci final bölümünde neler yaşandı? İşte Siyah İnci 20. bölüm özeti...
SİYAH İNCİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kenan, Hazal'ın onu kaçırıyor olmasına anlam veremedi. Hazal ise Kenan'dan duymak istediklerini duyana kadar onu bırakmadı. Hazal'ın soruları ve anlattıkları karşısında Kenan ne diyeceğini nasıl davranacağını bilemedi.
Ebru'nun planları tam da istediği gibi devam etti. Bu yüzden Sinan'ı istediği gibi oynatabildiğine artık inanan Ebru, Sinan'ın üzerine gittiği gerçeklerden nasıl sıyrılacağını bilemedi.
Cenevre'ye gitmeden önce Kenan'la son kez yemeğe çıkan Irmak, geceyi teknede geçirmek istedi. Kenan Irmak'ın bu isteği karşısında ne yapacağını bilemedi. Vural, Hazal'dan ayrılmış olsada ondan vazgeçmediğini her fırsatta belli ediyordu. Vural, Hazal'dan vazgeçmediğini ve asla vazgeçmeyeceğini herkesi korkutacak bir pilanla gösterdi.
Hazal, Kenan'a olan aşkını artık belli etmekten kaçamadı. Bir sabah hazırladığı kurabiyelerle Kenan'a sürpriz yapmak için tekneye giden Hazal, beklemediği bir manzarayla karşılaştı.
SİYAH İNCİ DİZİSİ HAKKINDA
Çekimleri Çeşme Ildır’da yapılmıştı. Dizinin başrollerinde Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman yer alıyor.
Oyuncu kadrosunda Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Nurseli İdiz Burak Altay, Çağla Demir, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof da yer alıyor.
Konusu
Hazal ve Kenan Aşkı çok konuşuldu. Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman ) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.