Siyah İnci 20. bölümüyle final yaptı. Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın paylaştığı Siyah İnci'nin final bölümünü kaçıran seyirciler, bölüm özetini araştırmaya başladı. Peki, Siyah İnci final bölümünde neler yaşandı? İşte Siyah İnci 20. bölüm özeti...

SİYAH İNCİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kenan, Hazal'ın onu kaçırıyor olmasına anlam veremedi. Hazal ise Kenan'dan duymak istediklerini duyana kadar onu bırakmadı. Hazal'ın soruları ve anlattıkları karşısında Kenan ne diyeceğini nasıl davranacağını bilemedi.

Ebru'nun planları tam da istediği gibi devam etti. Bu yüzden Sinan'ı istediği gibi oynatabildiğine artık inanan Ebru, Sinan'ın üzerine gittiği gerçeklerden nasıl sıyrılacağını bilemedi.

Cenevre'ye gitmeden önce Kenan'la son kez yemeğe çıkan Irmak, geceyi teknede geçirmek istedi. Kenan Irmak'ın bu isteği karşısında ne yapacağını bilemedi. Vural, Hazal'dan ayrılmış olsada ondan vazgeçmediğini her fırsatta belli ediyordu. Vural, Hazal'dan vazgeçmediğini ve asla vazgeçmeyeceğini herkesi korkutacak bir pilanla gösterdi.

Hazal, Kenan'a olan aşkını artık belli etmekten kaçamadı. Bir sabah hazırladığı kurabiyelerle Kenan'a sürpriz yapmak için tekneye giden Hazal, beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

SİYAH İNCİ DİZİSİ HAKKINDA

Çekimleri Çeşme Ildır’da yapılmıştı. Dizinin başrollerinde Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Nurseli İdiz Burak Altay, Çağla Demir, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof da yer alıyor.

Konusu

Hazal ve Kenan Aşkı çok konuşuldu. Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman ) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.

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