ABD'de dev fast food zinciri Burger King'de çekildiği iddia edilen görüntüler isyan ettirdi. "Bu kadar da olmaz" dedirten videoda hamburger ekmeklerinin arasında yürüyen fareler dikkat çekiyor.

Philly Voice'da yer alan Daniel Craig imzalı habere göre; ortalığı ayağa kaldıran videonun ABD'nin Delaware eyaletindeki Burger King'de çekildiği iddia edildi. Olayın ardından Burger King'in o şubesi yetkililer tarafından kapatıldı.

İştahınızı kaybetmenize neden olacak bu görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı ve insanların Burger King'in o şubesine gitmemeleri önerisinde bulunuldu.

Delaware Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi, videonun yayınlanmasından bir gün sonra dev fast food zincirinin Delaware'deki şubesinin sağlıksız koşullara sahip olduğunu açıkladı.

Müfettişler, tüm restoranın yanı sıra, hamburger ekmeğinin üzerinde ve içinde de fare dışkıları buldu.

Fox News'de yer alan habere göre ise; geçici olarak kapatılan Burger King yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden açıldı.

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