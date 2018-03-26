Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi yarın takıma katılıyor.

Fenerbahçeli Skrtel, saha içinde geçirdiği rahatsızlığın ardından yaptığı ilk açıklamada, ''Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ben iyiyim ve yarın Fenerbahçe aileme katılmaya hazırım.'' ifadelerini kullandı.

Milli Takım'daki arkadaşlarını tebrik eden Skrtel, ''Kral Kupası'ndaki birincilik için tebrikler çocuklar. Şimdi Tayland'ı keşfederek çevreyi geziyorum.'' dedi.