Slavia Prague - FK Baumit Jablonec maçı istatistikleri

Slavia Prague ve FK Baumit Jablonec, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Slavia Prague 56 puanla 2. sırada, FK Baumit Jablonec 50 puanla 4. sırada bulunuyor. Slavia Prague, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FK Baumit Jablonec son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 207 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slavia Prague kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, FK Baumit Jablonec sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Slavia Prague son hafta oynanan FK Baumit Jablonec maçında 3-1 kazandı.

FK Baumit Jablonec, Slavia Prague karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Slavia Prague, 29 gol attı ve 8 gol yedi.

FK Baumit Jablonec, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FK Baumit Jablonec 20 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.