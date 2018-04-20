Meyve ve sebzelerle yapılan genellikle bal ile tadlandırılan vitamin deposu içeceklerin genel adı Smootie'dir. Brezilya ve Arjantin'den tüm dünyaya yayılan bu tropikal içecek meyveli olarak yapıldığında 2 porsiyon meyvenin yerini almakta ve ara öğün olarak tüketilebilmektedir.
Ayrıca Smoothie malzemelerinizi blendırda karıştırmadan önce buzlukta dondurabilirsiniz. Yaz aylarında su yerine buz da kullanılabilir. Unutmadan; Smoothie'yi soğuk olarak bekletmeden servis edin. İşte çeşit çeşit smoothie tarifleri ve kalorileri.
ÖDEM ATAN SMOOTHİE TARİFİ
Kalori: 1 bardak 242 kcal
Malzemeleri:
1 ananas içi
1 muz -1 elma
1 demet ıspanak
1 su bardağı su
Nasıl yapılır?
Ananas, muz, elma ve ıspanağı mikserde karıştırdıktan sonra su ilave edip tekrar karıştırıyoruz.
YENİLEYİCİ ÖZELLİKTE SEBZELİ SMOOTHİE TARİFİ
Kalori: 1 bardak 242 kcal
Malzemeleri:
1 portakal
2 turp
1 havuç
1/2 salatalık
1 kereviz
Nasıl yapılır?
Portakalın suyunu sıkın ve turp, havuç, salatalık ve kerevizle beraber miksere ekleyin. Mikserde iyice karıştırıp hemen tüketin.
YAĞ YAKAN YEŞİL SMOOTHİE
Kalori: 1 bardak 242 kcal
Malzemeleri:
3 adet
1 adet yeşil elma
4 yaprak ıspanak
5 gram taze zencefil
4 yemek kaşığı yoğurt
1/2 su bardağı demlenmiş yeşil çay
1 tatlı kaşığı bal
Nasıl yapılır?
Ispanak yapraklarını iyice temizleyin. Kabaca doğranmış elma ve diğer tüm malzemeleri blendırdan geçirin.
ENERJİ VEREN MANGOLU PORTAKALLI
Kalori: 1 bardak 242 kcal
Malzemeleri:
200 ml. taze sıkılmış portakal suyu
2 adet orta boy mango (ayıklanmış hali yaklaşık 100 gram)
1 küçük top vanilyalı dondurma
3 adet karanfil
5 adet nane yaprağı
Dilimlenip dörde bölünmüş mango, portakal suyu, vanilyalı dondurma, nane yaprağı ve karanfil blendırda karıştırılır.
TATLI İHTİYACINI KARŞILAYAN ÇİLEKLİ SMOOTHİE TARİFİ
Kalorisi: 1 bardak 242 kcal
Malzemeleri:
200 gram çilek
1 çay bardağı süt
1 su bardağı yoğurt
5 küp buz
Nasıl yapılır?
Çilekleri bir poşet içine koyun, buzlukta bekletin. Yoğurt ve sütü blendırda çırpın. Çilek ve buzları da içine ekleyip karıştırın. Afiyet olsun...
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