Meyve ve sebzelerle yapılan genellikle bal ile tadlandırılan vitamin deposu içeceklerin genel adı Smootie'dir. Brezilya ve Arjantin'den tüm dünyaya yayılan bu tropikal içecek meyveli olarak yapıldığında 2 porsiyon meyvenin yerini almakta ve ara öğün olarak tüketilebilmektedir.

Ayrıca Smoothie malzemelerinizi blendırda karıştırmadan önce buzlukta dondurabilirsiniz. Yaz aylarında su yerine buz da kullanılabilir. Unutmadan; Smoothie'yi soğuk olarak bekletmeden servis edin. İşte çeşit çeşit smoothie tarifleri ve kalorileri.

ÖDEM ATAN SMOOTHİE TARİFİ

Kalori: 1 bardak 242 kcal

Malzemeleri:

1 ananas içi

1 muz -1 elma

1 demet ıspanak

1 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Ananas, muz, elma ve ıspanağı mikserde karıştırdıktan sonra su ilave edip tekrar karıştırıyoruz.

YENİLEYİCİ ÖZELLİKTE SEBZELİ SMOOTHİE TARİFİ

Kalori: 1 bardak 242 kcal

Malzemeleri:

1 portakal

2 turp

1 havuç

1/2 salatalık

1 kereviz



Nasıl yapılır?

Portakalın suyunu sıkın ve turp, havuç, salatalık ve kerevizle beraber miksere ekleyin. Mikserde iyice karıştırıp hemen tüketin.

YAĞ YAKAN YEŞİL SMOOTHİE

Kalori: 1 bardak 242 kcal

Malzemeleri:

3 adet

1 adet yeşil elma

4 yaprak ıspanak

5 gram taze zencefil

4 yemek kaşığı yoğurt

1/2 su bardağı demlenmiş yeşil çay

1 tatlı kaşığı bal

Nasıl yapılır?

Ispanak yapraklarını iyice temizleyin. Kabaca doğranmış elma ve diğer tüm malzemeleri blendırdan geçirin.

ENERJİ VEREN MANGOLU PORTAKALLI

Kalori: 1 bardak 242 kcal

Malzemeleri:

200 ml. taze sıkılmış portakal suyu

2 adet orta boy mango (ayıklanmış hali yaklaşık 100 gram)

1 küçük top vanilyalı dondurma

3 adet karanfil

5 adet nane yaprağı

Dilimlenip dörde bölünmüş mango, portakal suyu, vanilyalı dondurma, nane yaprağı ve karanfil blendırda karıştırılır.

TATLI İHTİYACINI KARŞILAYAN ÇİLEKLİ SMOOTHİE TARİFİ

Kalorisi: 1 bardak 242 kcal

Malzemeleri:

200 gram çilek

1 çay bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

5 küp buz

Nasıl yapılır?

Çilekleri bir poşet içine koyun, buzlukta bekletin. Yoğurt ve sütü blendırda çırpın. Çilek ve buzları da içine ekleyip karıştırın. Afiyet olsun...

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