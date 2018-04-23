Sufle'yi Fransalı bir fırıncının tesadüfi olarak keşfettiği biliniyor. Aynı zamanda sufle adının da 'suflör'den geldiği söyleniyor. Yani fırıncının tiyatro aşkı ve bir tiyatroda Suflör yapması ile de bağlantısı var. Sufle bu dükkandan dünyaya yayılan bir lezzet.



Şimdilerde ise tatlı krizini sonlandırmanın en hızlı yolu içindeki sıcacık çikolatasıyla sufle tarifinden geçer. Adım adım izleyeceğiniz tarifimizle, sufle kekinin içinin akışkan kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte fincanda ya da güvençte pişirebileceğiniz çikolatalı sufle tarifimiz.



SUFLE TARİFİ



Malzemeleri:



3 adet yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

80 gram bitter çikolata

3 yemek kaşığı un

1 çimdik kaşığı tuz

1 paket vanilya



Üzeri için:



Pudra şekeri

Meyve (Tercihen muz ya da çilek)

1 top vanilyalı dondurma



Nasıl yapılır?



Sufle yaparken ilk olarak tereyağı ve bitter çikolataları bemmari usulü eritmekle başlayın. Yani bir kaba bitter çikolatayı kırın ve bu kabı sıcak su ile dolu başka kaba oturtun. Eriyince tereyağını ekleyin ve karıştırarak iyice yağın çikolatada kaybolmasını sağlayın. Çikolatanızı arada karıştırarak soğumaya bırakın. Yumurtalar ile toz şekeri iyice çırpın. Soğuyan çikolata karışımını yumurta ve şekeri çırptığınız kaba ekleyin. Elenmiş un, vanilya ve tuzu katın. Tüm malzemeyi bir spatula yardımıyla hızlıca karıştırın. Minik fırın kaplarına ya da küçük güveç kaplarınızı yağlayıp hazırladığınız sufle karışımınızı ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında akışkan kıvamını koruması için sufleleri, 8 dakika kadar pişirin. Fırında bekletmeden alın.



Oda sıcaklığında 1 dakika kadar beklettikten sonra ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Pudra şekeri, meyve ya da bir dondurma topu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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