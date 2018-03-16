Anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat, yayınlanan “şiddet içerikli” bir reklam nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre hazırlayanın kim olduğu belirsiz reklamda, “Hangisini tercih ederdiniz, Rihanna’yı tokatlamak mı, Chris Brown’ı yumruklamak mı?” diye soruldu.

Pop yıldızı Rihanna ve rap’çi Chris Brown bir süre birliktelik yaşamış, çift 2009’da Brown’ın Rihanna’ya şiddet uygulamasının ardından ayrılmıştı. Reklamın yayınlanması sonrası, Snapchat yönetimi “kadına şiddeti özendirdiği” gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tepkiler üzerine özür dileyen şirket, “Reklam kurallarınca her türlü şiddeti özendirecek yayınlara izin verilmemektedir. Yapılan incelemenin ardından reklam yayından kaldırılmıştır” denildi.

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