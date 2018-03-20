Aborjin çalgısı didgeridoo ve Afrika davulu ile sokak müziği yapan Ukraynalı Denys Tonchevskyi, topladığı parayla dünyayı geziyor.

AA'nın haberine göre bir yılbaşı gecesi dinlediği müzik grubundan etkilenen ve 2015 yılında Rusya'da sistem yöneticisi olarak çalıştığı işinden ayrılan Tonchevskyi, müzik aletleriyle dünya turuna çıktı.

Gittiği ülkelerde Avustralya yerlisi Aborjinler'in çalgısı didgeridoo ve Afrika davulu ile sokak müziği yapan Tonchevskyi, müzikten kazandığı parayla 3 yılda 10 ülke gezdi. Kimi zaman tanıştığı arkadaşların evlerinde kimi zaman da çadırda kalan müzisyen, son durağı İzmir'de, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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Dünya turuna başladığında yanına hiç para almadığını belirten Tonchevskyi, müzikten kazandığı paraya göre kendine yeni bir rota çizdiğini söyledi.

Yaptığı müziğin bir süre sonra yaşam biçimine dönüştüğünü anlatan Tonchevskyi, "Ondan sonra kendimi hayatın akışına bıraktım. Üç yıl önce her şeyi bırakıp yanıma aldığım enstrümanla yola koyuldum. Önce Rusya'da gezmeye başladım. Daha sonra ise müziğin ritmine kapılarak farklı ülkelere yelken açtım." dedi.

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"GİTTİĞİM ÜLKELERDE KALACAK YER SORUNU YAŞAMIYORUM"

Gittiği yerlerde, diğer ülkeye geçmeye yetecek kadar parayı kazanana kadar kaldığını dile getiren Ukraynalı gezgin, "Bu arada o ülkeyi geziyor, insanlarla tanışıyorum, müziğimi yapıyorum. Seyahatlerime Rusya ile başladım, sonra Belarus, Kırım, Kırgızistan, Tacikistan, Çin....Bir yıl boyunca Çin'in her tarafına gittim. Gittiğim ülkelerde kalacak yer sorunu yaşamıyorum. Bazen sokakta müzik yaparken tanıştığım insanlar evine davet ediyor, çoğu zaman da çantamda taşıdığım çadırı kurarak konaklıyorum." diye konuştu.

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Tonchevskyi, İzmir'de, internet üzerinden tanıştığı bir kişinin Urla'daki evinde kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sokak müziği yaparak kazandığım parayı yemek, yol ve vize masrafları için kullanıyorum. Şimdiye kadar herhangi bir zorlukla karşılaşmadım, tanıştığım insanların yardımını gördüm. Seyahatlere plan yapmadan çıkıyorum, yeterince para kazandıktan sonra bir sonraki ülkeyi seçerek yola çıkıyorum. Türkiye'den sonra gideceğim ülkeyi henüz belirlemedim."

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Tonchevskyi, İzmir'de keyifli zaman geçirdiğini sözlerine ekledi.