Somali'de bir milletvekili korumalar tarafından öldürüldü

Ulusal basında yer alan habere göre, görgü tanıkları, Guled'in başkent Mogadişu'daki Parlamento binası yakınlarında, Mogadişu Milletvekili Mahmud Abuukate'nin korumaları tarafından silahla vurulduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan milletvekili Guled'in yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayın ardından basına açıklama yapan Mogadişu Milletvekili Abuukate, "Milletvekli Guled'in aracı arkadan bize çarptı ve güvenlik ekibimiz ondan durmasını istedi ancak bunun yerine tabancasını çekerek korumalarımı kendisine ateş etmeye zorladı" ifadelerini kullandı.

Mahmud Abuukate, korumalarının, Muhammed Abdi Guled'i "yanlışlıkla" vurduğunu da iddia etti.

Olayın ardından milletvekiline ateş eden korumaların gözaltına alındığı da kaydedildi.

Somali'de 1991 yılında yaşanan iç savaş sonrasında ülkenin orta kesimindeki bazı aşiretler tarafından 14 Ağustos 2006 tarihinde Galmudug "Özerk Bölge" olarak ilan edilmişti.

somali

milletvekili

Galmudug Özerk Bölgesi