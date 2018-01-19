Milyonlarca öğrenci, karnelerin verilmesiyle birlikte 15 günlük yarıyıl tatiline başladı. Eğer bu dönemde çocuklarınızla birlikte ufak bir tatile çıkmayı planlıyorsanız, işte sömestr tatilinde gidilebilecek rotalar...
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem öğrenciler hem veliler sömestr tatilini iple çekiyordu. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline başladı. Peki sömestr tatilinde nereye gitmeli? İşte sömestr tatilinde çocuklarınızla gidebileceğiniz rotalar...
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KARTALKAYA - BOLU
Türkiye'nn sayılı kayak merkezlerinden olan Kartalkaya, Bolu'nun doğu tarafında Köroğlu Dağları'nda yer alıyor.
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Sömestr tatilinde oldukça rağbet gören Kartalkaya, manzarasıyla da unutulmaz anlar yaşatıyor.
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ILGAZ-KASTAMONU
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatili için uygun bir rota...
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Ilgaz'da bin 850 rakımda, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.
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DAVRAZ- ISPARTA
Davraz Dağı, Isparta'nın doğusunda, Isparta ve Eğirdir'e 25 km mesafede yer alan, Toros Dağları'na bağlı 2637 m yüksekliğinde kayak turizmine açık bir dağdır.
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Halk arasında hem Davraz hem de Davras olarak adlandırılir. Davraz, kış turizmiyle ünlüdür...
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KARTEPE - KOCAELİ
Her mevsim farklı renklere bürünerek ziyaretçilerini etkileyen Kartepe, kış turizminin olmazsa olmazı yerleri arasında.
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Kocaeli'ne bağlı olan Kartepe Türkiye'nin önemli kayak merkezi olmasının yanında İstanbul'a yakınlığıyla da hafta sonu kaçamakları için de uygun bir adres.
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ERCİYES - KAYSERİ
Kışın neredeyse her döneminde karlı olması hem de pistlerinin kaymaya elverişli olması nedeniyle Erciyes, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası.
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Dağ genelinde bulunan 34 pist, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen eğimleriyle her seviyeden kayakçıya hitap ediyor.
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ULUDAĞ - BURSA
Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz.
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Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz.
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Teleferik hattı ile merkez istasyondan kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor.
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PALANDÖKEN - ERZURUM
Palandöken Kayak Merkez, yüksekliği, pistleri ve eksi 40'ları gören soğuğu ile sadece Türkiye'de değil, dünyaca ünlü bir yer...
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Ekim ayında açılan ve en az altı ay boyunca kış sporu aşıklarını bekleyen Palandöken aynı zamanda daha önce Üniversitelerarası Kış Oyunları’na da ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.
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Pistleri ve oteller bölgesiyle Palandöken kış tatilinin en ideal destinasyonları arasında yer alıyor.
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BURSA
7 bin yıllık tarihiyle bilinen uygarlıklar beşiği Bursa hem ulaşım kolaylığı hem de güzelliğiyle cazip sömestr tatili rotaları arasında bulunuyor. Günümüzün büyükşehirlerinden Bursa, tarihi eserleri ve doğal güzelliğiyle mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.
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Ulu Camii, Geyve Han, Pirinç Han, Koza Han, Orhangazi Türbesi, Arkeopark, Şehir Arkeoloji Müzesi, Bursa Enerji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi görülmeye değer yerler arasında.
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Buraya geldiğinizde, Koza Han'dan ipek ve havlu satın almalısınız. Ayrıca İskender, cantık, pideli köfte ve sütlü kadayıfın lezzeti de Bursa'da bir başka.
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AFYON
Afyonkarahisar, halk arasında bilinen ismiyle de Afyon, termal kaplıcalarıyla yorgunluğunuzu üzerinizden atmanızı sağlayacak.
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Her mevsim ziyaretçi ağırlayan Afyonkarahisar'da huzuru bulabilirsiniz.
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İZMİR-EFES
Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş.
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Ayrıca tarihinin tüm aşamalarında çok önemli bir liman kenti ve kültürel ve ticari merkez olmuş.
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Eğer çocuklarınıza tarih sevgisi aşılamak ve kültür turizmi yapmak isterseniz Efes'e mutlaka gitmelisiniz.
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ÇANAKKALE
Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemden, tarihi çağların başlangıcına kadar, önemli kültürlere ev sahipliği yapmış.
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Çanakkale de, Efes gibi kültür turizmi için ideal destinasyonlar arasında bulunuyor.
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KAPADOKYA - NEVŞEHİR
Yer altı şehirleri, mağaraları, peri bacaları ve rengarenk gün batımıyla Kapadokya, her mevsim insanı büyülüyor.
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Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Kapadokya'da gezilecek pek çok yer var.
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Kadı Kalesi'nin bulunduğu Ürgüp, içerisinde çok sayıda oda, sarnıç, mezar ve mahzenin yer aldığı Uçhisar, Çatalkaya Peribacası, Hallaç Manastırı, Karain, Karlık Göreme ve Ortahisar kesinlikle görülmeye değer.
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YEDİGÖLLER - BOLU
Bolu'nun kuzeyinde yer alan Yedigöller Milli Parkı, hem gölleri hem de sık ağaçlı ormanı ile görenleri büyülüyor.
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Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan Yedigöller, vadiyi dolduran iki heyelanın yarattığı setler sonucu oluşmuş. Çocuklarınızla burada keyifli bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.
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ABANT - BOLU
Bolu'nun huzur veren bölgesi Abant Tabiat Parkı, göl çevresindeki restoranları, yürüyüş parkurlarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor.
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Doğa aşıklarının çok seveceği Abant'ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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ŞİLE - İSTANBUL
İsmini mevsimlik çiçekli bir bitkiden alan Şile, ormanları, vadileri ve tepeleriyle size huzurlu bir ortam sunuyor.
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Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan Şile, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmış. Uçsuz bucaksız sahili, akarsu ve gölleriyle Şile doğal güzellikleriyle öne çıkan bir sahil kasabası...
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AĞVA - İSTANBUL
İstanbul'da ikamet ediyor ve uzun yol gitmeden rüya gibi bir tatil planlıyorsanız Ağva size göre! Latince 'iki dere arasına kurulmuş köy' ve 'su' anlamına gelen bu bölgeyi mutlaka görmelisiniz.
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Ağva'da gidilebilecek yerler arasında ise Aşıklar Yolu, Göksu, Yeşilçay, Kerpe, Saklıköy, Kalemköy, Hacılı Köyü yer alıyor.
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SAFRANBOLU - KARABÜK
Sizi geçmişe götürecek evleri, yüzlerce tarihi eserleriyle Safranbolu görülmeye değer...
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Şehir yaşamının telaşı ve stresini bir an olsun unutturacak, baş döndürücü güzellikte olan Safranbolu'nun yöresel lezzetleri, tarihi eserleri ile ailecek huzurlu bir ortam sunacak.
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SAPANCA - SAKARYA
Eğer İstanbul'da ikamet ediyor ve yakın bir kaçış noktası arıyorsanız Sapanca sizin için biçilmiş kaftan...
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İstanbul'a 1,5 - 2 saat uzaklıkta olan Sapanca, göl manzarası ve ormanıyla kendine çağırıyor.
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FRANSA-PARIS-DISNEYLAND
Yarıyıl tatiline giren çocukların aklına gelen ilk yerlerden olan Disneyland sömestr tatilinde gidilebilecek bir başka nokta.
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Hem Fransa'yı gezip görmek hem de çocuğunuzu mutlu etmek için Paris uygun bir alternatif.
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