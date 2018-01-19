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Sömestr tatilinde gidilebilecek seyahat rotaları...

19.01.2018 - 08:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Milyonlarca öğrenci, karnelerin verilmesiyle birlikte 15 günlük yarıyıl tatiline başladı. Eğer bu dönemde çocuklarınızla birlikte ufak bir tatile çıkmayı planlıyorsanız, işte sömestr tatilinde gidilebilecek rotalar...

  • 1 Sömestr tatilinde nereye gidilebilir? 15 tatilde ne yapılır? İşte gidilecek yerler
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    Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem öğrenciler hem veliler sömestr tatilini iple çekiyordu. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline başladı. Peki sömestr tatilinde nereye gitmeli? İşte sömestr tatilinde çocuklarınızla gidebileceğiniz rotalar...

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  • 2 Sömestr tatilinde nereye gidilebilir? 15 tatilde ne yapılır? İşte gidilecek yerler
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    KARTALKAYA - BOLU

    Türkiye'nn sayılı kayak merkezlerinden olan Kartalkaya, Bolu'nun doğu tarafında Köroğlu Dağları'nda yer alıyor.

  • 3 Sömestr tatilinde nereye gidilebilir? 15 tatilde ne yapılır? İşte gidilecek yerler
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    Sömestr tatilinde oldukça rağbet gören Kartalkaya, manzarasıyla da unutulmaz anlar yaşatıyor.

     

  • 4 Sömestr tatilinde nereye gidilebilir? 15 tatilde ne yapılır? İşte gidilecek yerler
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    ILGAZ-KASTAMONU

    Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatili için uygun bir rota...

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  • 5 Sömestr tatilinde nereye gidilebilir? 15 tatilde ne yapılır? İşte gidilecek yerler
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    Ilgaz'da bin 850 rakımda, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

     

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