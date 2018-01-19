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ULUDAĞ - BURSA

Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz.