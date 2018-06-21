Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ( TMSF) elinde olan Dumankaya ve Fiyapı ile Eura Bau, Cpb-Drees&Sommer arasında işbirliği anlaşması imzalanıyor.

TMSF'den yapılan açıklamada kayyum atanan iki şirketin inşaatların tamamlanması için 1.3 milyar TL gerektiği belirtilirken, mağdurlardan ilave bedel alınmayacağı açıklandı.

TMSF açıklamasında, "Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır. Bu iş birliğinin ülkemize taraflara ve uzun süredir beklemekte olan mağdurlara hayırlı olmasını temenni ederiz.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, darbe girişiminin arkasındaki "FETÖ" ile bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında Dumankaya ve Fiyapı'nın da olduğu birçok şirkete kayyum atanmıştı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geçen ay yaptığı açıklamada, Alman tandanslı bir grubun Fiyapı ve Dumankaya'da yarım kalan inşaatları tamamlamayı taahhüt ettiğini, anlaşmada son aşamada olduklarını söylemişti.