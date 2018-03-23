13 ilde FETÖ'nün yayın kuruluşlarına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding'e bağlı olarak faaliyet yürüten ve 'Sızıntı', 'Aksiyon' gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık'a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı.

İHA'nın aktardığına göre şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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