CHP'den İYİ Parti'ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Kurbanlık koyun gibi gittik. Ne kadar büyük bir görev yaptığımızı sonradan anladık" dedi.

Cumhuriyet Halk Parti Edirne il teşkilatı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde kesinleşen milletvekili adaylarını partililere ve basına tanıttı. CHP Merkez İlçe Başkanlığı'ndaki tanıtıma Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Nedim İşcan ile adaylar Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Yakup Atalay ve Erdoğan Gümülcineli katıldı.

İYİ Parti'ye geçtikten sonra yeniden partisine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti değişikliği ilk teklif edildiğinde "Annem kızar, eşim kızar" dediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Beni arayıp 'Ankara'ya gel önemli bir konu var' dediler. Kesin bir hatam oldu, bir şey var diye düşündüm. Meğer bir gün önce YSK 11 üye ile toplanıyor, 1 üye hasta olduğu için katılamıyor. Oylama da İYİ Parti'nin seçimlere girmesi için 5'e 5 kalıyorlar. Hasta olan ve gelmeyen üyenin rengi de belli dediler. Gelmiş olsaydı 6'ya 5 olacaktı. Bunlar cumartesi günü oluyor, pazar bizi çağırıyorlar. Çünkü YSK pazartesi yeniden toplanacak. Gece başlayan yoğun trafik, 15 kişi seçiliyor. Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de 'geçer' diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim 'Ben yapamam; annem kızar, eşim kızar, halkım kızar'. Ne kadar büyük bir görev yaptığımızı sonradan anladık. İnanın bir hafta telefonlar susmadı, tebrikler geldi."

DHA'nın aktardığına göre; Millet İttifakı'nın mimarının CHP olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, genel seçimlerde Millet İttifakı'nın Meclis'e 320 kadar milletvekili ile gireceğini Ak Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın ise azınlığa düşeceğini öne sürdü. Okan Gaytancıoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise ilk turda yüzde 60'ın üzerinde oyla seçileceğini iddia etti.

Toplantıda CHP Edirne milletvekili ve yeniden ikinci sıradan aday gösterilen Erdin Bircan, liste üzerindeki değişikliklerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp ikinci sırada olduğunu söylediğini ve Edirne'den 4 milletvekilini de Meclis'e beklediğini söylediğini aktardı. Milletvekili adayları Yakup Atalay ve Erdoğan Gümülcineli de kendilerini tanıttı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER