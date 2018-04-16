AA'nın aktardığına göre; Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdığını açıklamıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER