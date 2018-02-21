Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuk istismarına yönelik tedbirlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül'ün açıklamaları:

Çok verimli bir toplantının geçeceğini, buradan çıkan sonuçların da kurumlarda uygulanacağını da düşünüyoruz. Çocuklarımıza yönelik suçların, uyuşturucu gibi bazı suçların caydırıcı hale getirilmesi hususunu masaya yatırmış olacağız. Adana'da yavrumuza yapılan adice saldırı, iğrenç bir suçtur. Suçlamaların ötesinde bir cinayettir. Çocuk istismarın ötesinde o hainin yapmış olduğu istismarın ötesinde bir cinayettir.

"KİMYASAL HADIM UYGULAMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM TEDBİRLERİ MASAYA YATIRACAĞIZ"

Başbakan Yardımcımız başkanlığında bir komisyon yarın çalışmaya başlayacak. Kastrasyon, kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere, tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm enstrümanlarımızı, tüm araçlarımızı, yapacaklarımızı masaya yatıracağız.

Esasen suça giden yolları ortadan kaldırma, önleme, ıslah etme, bunun için ne gerekirse, asla geri durmadan bunları değerlendireceğiz. Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz.

Toplumun her kesimin duyarlılığı ile bu sorunları aşma çabası içinde olacağız.

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