İHA'nın aktardığı son akika bilgisine göre; Adana'da pazar yerinde çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

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