Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 18. gün!

TSK'nın Afrin Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika gelişmeler geliyor. TSK'dan yapılan son açıklamaya göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 970'e yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 23 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur." bilgisi verildi.

Dün de Afrin'de stratejik noktalar ele geçirildi. Afrin'de Surki köyünü de teröristlerden alındı. Afrin'in kuzey doğusunda bulunan Sarıkaya dağı ve kilise roket atılan Dikmetaş köyü de terör örgütünden alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD 500 TERÖRİSTİ SİVİLLERİN ARASINDA AFRİN'E GETİRDİ

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Haseke ve Aynularab gibi bölgelerinden 500 kadar teröristi, "sivillerin dayanışma ziyareti" adı altında Afrin'e geçirdi.

PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu.

ŞEYH HOROZ'DA SICAK ÇATIŞMA

Habertürk TV'den Osman Girgin'in aktardığına göre, Şeyh Horoz tepesinde kontrol sağlandığı taktirde tıpkı Burseya Dağı'nda olduğu gibi, bir kez de buradan kuzey cephesinden şehir merkezine giden bir cephe açılmış olacak. Bu bölgenin alınması ile roketlerin de önüne geçilmiş olacak. Bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.

20 Ocak'ta başlayan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 1000 civarında terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda stratejik nokta, köy, tepe teröristlerden temizlendi. Operasyonda şu ana kadar 15 asker ise şehit düştü.





Zeytin Dalı'ndan son kareler





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi.



AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan



Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

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