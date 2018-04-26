Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün 14.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Ahmet Davutoğlu, haftaiçinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul'da bir araya gelmişti. Gül ile Davutoğlu'nun görüşmesine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre; kulislerde, Abdullah Gül'ün, Ahmet Davutoğlu'na 'birlikte hareket edelim' dediği, Davutoğlu'nun bu teklifi reddettiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nun görüşmesinin ardından sürpriz bir şekilde AK Parti'nin içinde 'ağabey' olarak bilinen Bülent Arınç ile Beştepe'de bir araya gelmişti.

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