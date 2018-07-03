Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın 'süresiz sağlık kurulu' raporu ortaya çıktı.



Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce 22 Haziran günü hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda, Alaattin Çakıcı'nın değişik türde 16 hastalığının bulunduğu, bu hastalıklardan 6'sının ölümcül düzeyde olduğu kaydedildi. Raporun açıklama bölümünde, Çakıcı'nın ölüm riski bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:



"Çakıcı'nın hastalıklarından dolayı hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Bu nedenle birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali açısından aynı zamanda helalleşme açısından sürekli bu zaman dilimleri arasında kendi istediği isimlerle kişi ve sayı adeti koymadan kendisi için bu ziyaretler hastalıkların kontrol edilebilmesi ve morali açısından hastayı yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir."



DHA'nın haberine göre, açıklamanın devamında, raporu hazırlayan doktorların isimleri kaydedilerek, raporun Keskin T Tipi Cezaevi Müdürlüğü ile Keskin T Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'na gönderilmesi konusunda gereğinin yapılması istendi.







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