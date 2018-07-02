Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) de lideri olan Seehofer'in bugün Münih'te yapılan parti yönetim kurulu toplantısı sonrasında istifa ettiği kaydedildi.

Sadece Bavyera'da örgütlü olan CSU, Merkel'in liderlik ettiği Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) kardeş partisi olarak biliniyor.

CSU bir süredir Merkel'in göçmen politikalarına karşı çıkıyordu. Seehofer bir süre önce, Merkel'e göçmen politikalarından vazgeçmesi için ültimatom vermişti.