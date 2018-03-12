Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparklarda 24 saatlik araç parkının ücreti Başkan Mustafa Tuna’nın talimatı ile 1 TL oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, belediyeye ait otoparkların ücret tarifelerinin oy birliğiyle belirlendiği bildirildi. Tarife değişikliğinin vatandaşları otopark alışkanlığına sevk etmek amacıyla yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı, sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait, Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda ücret tarifesi bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 lira olarak uygulanacaktır."

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ANFA'ya kiralanan Mavi Göl, Mogan ve Göksu'daki otoparkların tamamının 3. şahıslara kiralandığı ve bu otoparkları işleten kişilerle vatandaşlar arasında sürekli sorunlar yaşandığı konusunda şikâyetler geliyordu.

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi 2018 yılının ilk Belediye Meclisi'nde bir karar alarak ANFA ile olan 25 yıllık otopark protokolünü iptal etmişti.