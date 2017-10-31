Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ekdağ'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murtaza Tamyürek, 'Türel'i istifasını istemek için Ankara'ya çağırdılar' söylentisinin kaynağı olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

TBMM'de yeni çıkarılacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarısı konusunda görüşünün alınması için İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'ya çağrılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel hakkında "Ankara'ya çağrıldı, istifası isteniyor" söylentisi çıkarıldı. DHA'nın aktardığına göre Türel'in önceki gün açıkladığı söylentinin kaynağı olduğu iddia edilen bürokrat belediye iştiraki Ekdağ'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürü Murtaza Tamyürek.

Söylentinin kaynağının Tamyürek olduğunu iki ayrı bürokrattan doğrulattığı belirtilen Başkan Türel'in "Madem istifa etmem için Ankara'ya çağrıldığımı söylemiş, o zaman kendisi istifasını versin" talimatı verdiği öğrenildi. Başkan Menderes Türel'in bu talimatıyla Tamyürek görevden alındı. Tamyürek'in yerine Genel Müdür yardımcılarından biri vekaleten atandı.

Görevden ayrıldığını doğrulayan Murtaza Tamyürek ise "Emekliliğim doldu, emekliliğimi istedim" dedi.

"İMASI BİLE YETER" DEMİŞTİ

Gazete Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Türel'e istifasının istendiği iddialarını sorması üzerine şu yanıtı almıştı: “Tesadüf işte... İstifaları istenen belediye başkanlarının Ankara’da görüşmelere çağrıldığı günlerden bir gün ben de çağrıldım ama tamamen alakasız bir konuyla alakalı. Yerel yönetimler yasasıyla ilgili bir hazırlık var Meclis’te. Benden de görüş almak istediler. Sırf onun için gittim Ankara’ya ama tabii bu gidişim o debdebeli döneme geldiği için çok farklı yorumlandı. Yani ortada dolanan hiçbir iddia doğru değil!”

Türel, "Peki, isteseler... Cumhurbaşkanı dese ki: ‘Menderes buraya kadarmış!’ Ne olur cevabınız?” sorusu üzerine de "Bırakın istifa etmemin istenmesini filan... İmasını yapsa dahi sayın genel başkanım, bir saniye dahi düşünmem ve istifa ederim!" demişti.