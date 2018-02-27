Benzine yapılacak zammı Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internetn sitesinden duyurdu.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da zam yapılmış ve fiyatlar 13 kuruş artmıştı.

Benzinde ise Şubat ayı içerisinde fiyatlar iki ayrı kere düşürülmüş ve benzilinin litre fiyatı toplamda 28 kuruş indirimle 5.55 liraya gerilemişti.

Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte fiyatların İstanbul'da ortalama 5.65 liraya çıkması bekleniyor.