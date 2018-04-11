Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

Akaryakıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,50 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,28 liradan 5,45 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,49 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 23 Mart'ta 17 kuruş zam yapılmıştı.