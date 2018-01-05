Mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan 97 yaşında, Ulus'taki evinde hayatını kaybetti. Haberturk.com'un ulaştığı Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan acı haberi doğruladı. Aydın Boysan'ın organ yetmezliği sonucu bugün evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Münir Özkul'un ardından Aydın Boysan'ın vefatı, bir günde gelen ikinci acı haber oldu.
Sanatcı Mustafa Alabora, Aydın Boysan'la ilgili olarak katıldığı televizyon programında şunları söyledi:
Gerçekten çok fena. Münir ağabeye üzülürken Aydın ağabeyin de kaybını öğrendim. Aydın ağabey bana kaybolma derdi. Kaybolmamak için konuşuyorum. Aydın ağabey ile dostluğumuz sofralarda başladı ama oğlu gibi sevdi sağolsun. Bizim dostluğumuz şöyle başladı. Bitkiler ve çiçeklerle başladı. İkimiz de bitkilere ve çiçeklere çok düşkündük. Doğaya çok düşkün bir adamdı. İnanılmaz derecede bilgi birikimi olan bir adamdı. Kuşaklar arasında hiçbir ayrıcalık görmezdi. Aydın ağabeyin kirlilikleri yoktu. Allah rahmet eylesin.
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 5, 2018
Aydın Boysan'ın arkadaşı yapımcı Arif Keskiner şu açıklamalarda bulundu:
Biz de haberini burada aldık. Cuma yemekleri yerdik. Aydın ağabey gibi güzel bir insanı kaybetmek hepimiz için acı. Aydın ağabey sofrada, sohbetinde her şeyin tatında güzel bir insandı. "Oğlum Arif kaç yaşındasın" derdi, Ben de "80'e geliyoruz" derdim. "Aman oğlum gençliğinin kıymetini bil" derdi.
AYDIN BOYSAN KİMDİR?
Aydın Boysan, 17 Haziran 1921 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'nden mezun olan Boysan, 1945'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. 1999 yılına kadar mesleğine ara vermeden devam eden Boysan, Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer aldı.
1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders veren Boysan, ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kuran Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarladı.
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