Taşerona kadroda yeni gelişme! Bakan Sarıeroğlu'ndan son dakika taşeron açıklaması

Bakan Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanlığı ile taşeron işçilerle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Sayın Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara arz edeceğiz, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız, bir de paydaşlarımızla görüşeceğiz." dedi.
AA'nın haberine göre; Sarıeroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını yineleyen Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"Tabii bu zor bir konu. Geçmiş dönemde çalışma yapılmış ve disipline edilmeye çalışılmış bir alan. Sendikalara üye olma hakkı getirilmiş, toplu sözleşme hakkı getirilmiş, kıdem tazminatı güvence altına alınmış. Diğer taraftan ihalelerin üç senelik olarak yapılmasıyla ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmiş ama şu anda bir süreç var. Maliye Bakanlığımızla birlikte gerekli sunumlarımızı, çalışmalarımızı yaptık. Sayın Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara arz edeceğiz, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız, bir de paydaşlarımızla görüşeceğiz."
"YASA ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
İşsizlik Sigortası Fonunun amacı dışında kullanıldığı eleştirilerini yanıtlayan Sarıeroğlu, bu konudaki yasal düzenleme çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti. Sarıeroğlu, fonun kuruluş amacının sadece işsizlik ödeneği ödemek olarak tanımlanmadığını, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak olarak da tarif edildiğini kaydetti.
Bakan Sarıeroğlu, "Gerek aktif iş gücü programları gerek pasif iş gücü programları çerçevesindeki bütün faaliyetlerimiz İşsizlik Sigortası Fonunun kanunda yer alan amacıyla bire bir örtüşmektedir. Bu anlamda biz, İŞKUR aracılığıyla kanunun vermiş olduğu görevin yerine getirilmesiyle alakalı da çalışmalar yapıyoruz."
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