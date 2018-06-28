Sözleşmeli öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katıldığı canlı yayında sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2018 ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının mülakatlarının gerçekleştiğini 5 bin sözlemeli öğrtemen adayının mülakatlarının ise kısa süre içerisinde yapılacağını söyledi. Sözleşmeli öğretmen mülakatları ile ilgili işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanıp mülakatı tamamlanan öğretmen adaylarının 1 Eylül'de göreve başlayacaklarını söyledi.

MÜLAKAT SONUÇLARI MEB TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 14 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı yani mülakatı yine MEB tarafından açıklanacak. Mülakat sonuçlarına göre 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının ataması yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adayları, sonuçların açıklanmasının ardından Eylül ayında göreve başlamış olacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

60 bin öğretmen adayının girdiği sözlü sınavlar geçtiğimiz Mayıs ayında sona ermişti. Binlerce öğretmen adayı, sınavların hemen ardından mülkat sonuçlarının açıllanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mülakatın sonucu ise henüz açıklanmadı. Tahminler sonuçların bu hafta cuma gününe kadar yani 29 Haziran'a kadar açıklanacağı yönünde.