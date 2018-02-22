Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşmayı yöneten Çakır'ı görevlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.
3 KIRMIZI, 26 SARI KART
Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi. Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı. Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN TEK GALİBİYETİ GALATASARAY'A KARŞI
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti. Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|Kategori
|2005-2006
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-2
|Lig
|2005-2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|T.Kupası
|2005-2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|Lig
|2006-2007
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2007-2008
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1
|T.Kupası
|2008-2009
|Galatasaray-Beşiktaş
|4-2
|Lig
|2009-2010
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2010-2011
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-1
|Lig
|2010-2011
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-2
|Lig
|2010-2011
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-4
|Lig
|2011-2012
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|Lig
|2011-2012
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|Lig S.Final
|2012-2013
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|Süper Kupa
|2012-2013
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|Lig
|2013-2014
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-3
|Lig
|2013-2014
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2014-2015
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1
|Lig
|2014-2015
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-2
|Lig
|2014-2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-0
|Lig
|2015-2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|Lig
|2016-2017
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|Lig
|2017-2018
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|Lig
Cüneyt Çakır ve ekibi son olarak salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Londra'da oynanan Chelsea-Barcelona maçında görev yapmıştı.
— Habertürk Spor (@HTSpor) February 21, 2018
Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemlerse şöyle:
23 Şubat 2018 - 20:00 - Cuma
Galatasaray - Bursaspor
Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf, Öz, Mustafa Öğretmenoğlu
23 Şubat 2018 - 20:00 - Cuma
Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor
Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar, Ali Şansalan
24 Şubat 2018 - 16:00 - Cumartesi
Kayserispor-Kasımpaşa
Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu, Suat Arslanboğa
24 Şubat 2018 - 19:00 - Cumartesi
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Koray Gençerler
25 Şubat 2018 - 13:30 - Pazar
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor
Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan, Erkan Özdamar
25 Şubat 2018 - 13:30 - Pazar
Osmanlıspor - Antalyaspor
Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Volkan Bayarslan
25 Şubat 2018 - 16:00 - Pazar
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Serkan Tokat
26 Şubat 2018 - 20:00 - Pazartesi
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Uygar Bebek, Arda Kardeşler
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