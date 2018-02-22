Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşmayı yöneten Çakır'ı görevlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

3 KIRMIZI, 26 SARI KART

Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi. Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı. Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TEK GALİBİYETİ GALATASARAY'A KARŞI

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti. Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori 2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig 2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası 2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig 2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig 2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig 2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig 2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig 2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig 2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final 2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa 2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig 2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig 2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig 2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig 2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig 2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig 2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

Cüneyt Çakır ve ekibi son olarak salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Londra'da oynanan Chelsea-Barcelona maçında görev yapmıştı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 21, 2018

Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemlerse şöyle:

23 Şubat 2018 - 20:00 - Cuma

Galatasaray - Bursaspor

Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf, Öz, Mustafa Öğretmenoğlu

23 Şubat 2018 - 20:00 - Cuma

Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor

Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar, Ali Şansalan

24 Şubat 2018 - 16:00 - Cumartesi

Kayserispor-Kasımpaşa

Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu, Suat Arslanboğa

24 Şubat 2018 - 19:00 - Cumartesi

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Koray Gençerler

25 Şubat 2018 - 13:30 - Pazar

Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor

Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan, Erkan Özdamar

25 Şubat 2018 - 13:30 - Pazar

Osmanlıspor - Antalyaspor

Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Volkan Bayarslan

25 Şubat 2018 - 16:00 - Pazar

Göztepe - Demir Grup Sivasspor

Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Serkan Tokat

26 Şubat 2018 - 20:00 - Pazartesi

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Uygar Bebek, Arda Kardeşler