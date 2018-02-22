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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek! Çakır'a bu maçta Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Barış Şimşek yardımcılık yapacak. Fenerbahçe, Cüneyt Çakır yönetiminde 12 deplasmanda 2 galibiyet alırken Beşiktaş, derbilerde 1 galibiyet alabildi

22 Şubat 2018 Perşembe, 11:32:28 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşmayı yöneten Çakır'ı görevlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

3 KIRMIZI, 26 SARI KART
Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi. Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı. Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TEK GALİBİYETİ GALATASARAY'A KARŞI
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti. Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori
2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig
2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası
2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig
2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig
2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig
2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa
2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig
2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig
2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig
2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig 
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

Cüneyt Çakır ve ekibi son olarak salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Londra'da oynanan Chelsea-Barcelona maçında görev yapmıştı.

Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemlerse şöyle:

23 Şubat 2018 - 20:00 - Cuma
Galatasaray - Bursaspor 
Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf, Öz, Mustafa Öğretmenoğlu

23 Şubat 2018 - 20:00 - Cuma
Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor
Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar, Ali Şansalan

24 Şubat 2018 - 16:00 - Cumartesi
Kayserispor-Kasımpaşa
Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu, Suat Arslanboğa

24 Şubat 2018 - 19:00 - Cumartesi 
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Koray Gençerler

25 Şubat 2018 - 13:30 - Pazar
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor
Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan, Erkan Özdamar

25 Şubat 2018 - 13:30 - Pazar
Osmanlıspor - Antalyaspor
Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Volkan Bayarslan

25 Şubat 2018 - 16:00 - Pazar
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Serkan Tokat

26 Şubat 2018 - 20:00 - Pazartesi
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Uygar Bebek, Arda Kardeşler

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Yorumlar 19
  • Misafir 35 dakika önce
    Her zaman heryerde en buyuk fenerbahce:innocent::innocent:
  • Misafir 2 saat önce
    eyyamın kralı atanmış desenize geçmişler olsun
  • Misafir 3 saat önce
    cakır turkiyenin en iyi ve en otoriter hakemidir avrupada ust duzey maclar yonetmektedir bu besiktaslılarada hakem begendiremiyoruz yenileceksiniz kacıs yok sampiyon fener
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