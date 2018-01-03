Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transfer Domagoj Vida'nın imza töreninin ardından transferden sorumlu yönetici Umut Güner'le birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti. Bu seyahatin Cenk Tosun transferinde Everton ile masaya oturmak için gerçekleştirildiği iddiaları çıkmış, başkan Orman, yaptığı açıklamada oyuncu satmak için değil, takviye yapmak için Londra'ya gittiğini duyurmuştu.

BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Fikret Orman'ın transfer hedefinde Arsenal'den ayrılmak isteyen Olivier Giroud var! Orman, Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'un yerine Olivier Giroud'yu transfer etmek için görüşmelere başlayacak.

BeIN SPORTS'ta yayınlanan bir programa katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Daha çok ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmaktan ziyade daha çok takıma takviye için geldim. Şu an bitmiş, yapılmış bir şey yok. Uğraşıyoruz. Bizde transfer günlük olarak hareket etmiyor." açıklaması yaptı.

İngiltere basınında son günlerde çıkan haberlere göre tecrübeli golcünün menajeri, Arsenal yetkilileriyle görüşerek "Dünya Kupası'nda olabilmek için düzenli oynamak istiyor. Bu yüzden Ocak 2018'de ayrılmak istiyor" ifadeleriyle resti çekmişti.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Fransız yıldız, Premier Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gol kaydetmişti.

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