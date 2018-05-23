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TARKAN SERBEST'İN PEŞİNDE

Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine Avusturya Ligi ekiplerinden Avusturya Wien’in başarılı oyuncusu Tarkan Serbest’i aldığı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre Türkiye Milli Takımı’nın İran ve Rusya’yla oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin bir süredir Avusturya Wien’le pazarlık halinde olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, hem genç olması hem de maliyetinin düşük olması sebebiyle bu isme yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.