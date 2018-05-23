Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (23 Mayıs 2018)
23.05.2018 - 10:37 | Güncelleme:
Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Üst üste iki sezondur şampiyon olan, bu sezon ise hayal kırıklığı yaşayarak ligi 4. tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için transfer harekatına başladı. İşte Beşiktaş transfer haberleri...
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BAŞKANDAN YASİN ÖZTEKİN AÇIKLAMASI!
21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz dün TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Cengiz, Yasin Öztekin'in Beşiktaş iddialarını da yanıtladı.
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Mustafa Cengiz, Yasin Öztekin ile yeni kontrat için anlaştınız mı? Beşiktaş iddiaları var." sorusuna; ''İşin ehli Fatih Terim'dir. Kararı o verecek. Futbol, basketbol, voleybolda işi ehline bırakacağız''cevabını verdi.
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İKİNCİ TALISCA PROJESİ!
Sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş transfer bombalarını patlatmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar iki sene önce kiralayıp büyük verim aldığı Anderson Talisca projesinin izinden gidecek!
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Fotomaç'ın haberine göre Fikret Orman ve yönetimi, Roma forması giyen Brezilyalı yetenek Gerson Santos da Silva'ya resmen talip oldu!
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İTALYA'DA GÖRÜŞTÜLER
Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta gittiği İtalya'da Roma'lı yetkililere Talisca örneğini verdiği ve iki yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi.
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16 MİLYON EURO'YA ALINDI!
İtalyan kulübü, Beşiktaş'ın bu önerisine sıcak bakıyor. Sağ kanatta ve orta alanın ortasında oynayabilen 21 yaşındaki Gerson müthiş tekniği ile biliniyor. Sambacı 2016'da 16 milyon Euro'ya Fluminense'den alındı.
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Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Gerson, bu sezon Roma formasıyla 31 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Gerson'un Roma ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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BEŞİKTAŞ'TA DA JAPONYA MODASI!
Şenol Güneş'in Fikret Orman ve transferden sorumlu yönetici Umut Güner'den 5 yeni transfer istemesi sonrası Kara Kartal düğmeye bastı! Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer almayacak olmasından dolayı mali olarak sıkıntıda bulunması sebebiyle gözünü maliyeti düşük isimlerin üzerine dikti.
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Gökhan Gönül’ün sağ bek hattındaki yükü tek başına sırtlanamamasını göz önünde bulunduran yönetim, Güneş’in talebi doğrultusunda bu hattı güçlendirmek için harekete geçti. Fanatik'in haberine göre Siyah-Beyazlılar’ın, bu doğrultuda kulübün gündemine geçen yıl da gelen Gotoku Sakai’yi aldı. 3 sezondur forma giydiği Almanya temsilcisi Hamburg’la sözleşmesi sona eren Japon futbolcunun boşta olmasının, transfer konusunda yönetimin iştahını kabarttığı öğrenildi.
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Gelecek ay Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda yer alacak Japonya’nın aday kadrosunda yer alan Gotoku Sakai, sağ bek hattına ek olarak sol bek ve ön libero da da forma giyebiliyor. Hamburg formasıyla geçen sezon 29 maça çıkan tecrübeli futbolcu, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
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MANDUZKIC ÇILGINLIĞI!
Geçen sezon Chelsea'den ayrılmak üzere olan kariyerini şu sıralarda Atletico Madrid'de sürdüren Diego Costa'ya yapılan binlerce "Come To Beşiktaş" çağrısı ile dünyanın gündemine oturan Beşiktaş taraftarlarının yeni hedefi Mario Mandzukic oldu.
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Geçen sezon Diego Costa'ya yapılan binlerce "Come To Beşiktaş" çağrısı ile dünyanın gündemine oturan Beşiktaş taraftarlarının yeni hedefi Mario Mandzukic oldu. Beşiktaşlı taraftarlar Juventus'lu golcünün sosyal medya hesaplarında "Come To Beşiktaş" çağrısı yapmaya başladılar.
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FENERBAHÇE İLE STOPER SAVAŞI!
Fenerbahçe'de ana gündem 3 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık serçimi olsa da transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açacak sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in Rangers'a transferi durumunda hedef Holger Badstuber'e dönecek.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakiplerinden biri de Beşiktaş. Dusko Tosic'i Çin'e yollayan siyah-beyazlılar da Holger Badstuber'e kanca atmış durumda. Türk futbolunun iki lokomotif kulübü arasında ciddi bir transfer yarışı yaşanacak.
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QUARESMA KAFALARI KARIŞTIRDI!
Beşiktaş'ta Quaresma'nın geleceği şekilleniyor! Geçen gün yaptığı teşekkür paylaşımıyla kafaları karıştıran Portekizli yıldızın Çin'e gideceği iddia ediliyordu. Ancak Akşam'ın haberine göre Quaresma'nın yeni durağu Çin değil!
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Habere göre daha önce Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa'nın transfer listesinde yer alan Quaresma, tercihini büyük ihtimalle bu takımdan yana kullanacak. Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder da Al Gharafa forması giyiyor.
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TARKAN SERBEST'İN PEŞİNDE
Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine Avusturya Ligi ekiplerinden Avusturya Wien’in başarılı oyuncusu Tarkan Serbest’i aldığı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre Türkiye Milli Takımı’nın İran ve Rusya’yla oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin bir süredir Avusturya Wien’le pazarlık halinde olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, hem genç olması hem de maliyetinin düşük olması sebebiyle bu isme yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.
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AVRUPA DENEYİMİ VAR!
Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli isim, ön libero hattına ek olarak; orta sahanın ortası ve stoper bölgelerinde de görev yapabiliyor. Geçen sezon takımında 40 maça çıkan Serbest, rakip fileleri 1 kez sarsmıştı. Avrupa Ligi deneyimi de bulunan yıldız adayı, son iki sezonda Kupa 2’de toplamda 22 mücadelede forma giydi.
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TOLGAY ARSLAN'A ROMA KANCASI!
Tosic'in Çin'e transferinden 4.5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu. Uzun zamandır İtalyanlar'ın radarında olan Tolgay Arslan, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı.
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Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'a Tolgay'ın transferi için 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdikleri ifade edilen Roma kulübü, sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanmasını istiyor. Rakamı yukarı çekmek isteyen siyah-beyazlı yöneticiler ise erken hareket etmek istemiyor.
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450 BİN EURO'YA ALINMIŞTI
Beşiktaş'a 2014-15 sezonunun devre arasında Hamburg'dan gelen başarılı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma altında 2 şampiyonluk yaşadı. 450 bin euro'ya alınan Tolgay Arslan'a teklif edilen 12 milyon euro, oyuncunun kaydettiği aşamayı da gözler önüne serdi. Bu sezon Devler Ligi'nde 6 maçta forma giyen Tolgay, bu karşılaşmaların hepsinde İtalyanlar'ın radarındaydı.
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SAĞ BEKİN DİĞER ADAYI STEPHAN LICHTSTEINER
Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli sağ kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezonu İtalyan devi Juventus'ta tamamlayan İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.
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Takvim'in haberine göre Siyah beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde olduğu için transfere sıcak bakıyor. Lichtsteiner yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.
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78 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen Lichtsteiner bu maçlarda 8 gol attı. Hücuma verdiği destekle bilinen 34 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oyun sistemine de kolay adapte olacak özelliklere sahip.
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FERREYRA AYRILDI!
Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine yönetim 10 numara arayışlarına başlarken, geçtiğimiz haftalarda siyah beyazlı takımla anlaştığı iddia edilen Shakhtar Donetsk'in yıldızı Facundo Ferreyra, sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılacağını açıkladı.
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MEHMET ZEKİ ÇELİK HAMLESİ!
Beşiktaş, Mehmet Zeki Çelik'in transferi için İstanbulspor'la görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar 2 milyon euro teklif ederken İstanbulspor 5 milyon euro istiyor.
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BEŞİKTAŞ'TAN BURAK YILMAZ'A HABER!
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Trabzonspor ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Kral’ı Başakşehir de kadrosuna dahil etmek isterken, Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncu için bonservis ödemek istemiyor.
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Burak Yılamaz ile bir görüşme yapan Beşiktaşlı yöneticiler, “Seni biz de hocamız da takımda görmek istiyor. Ancak maliyet olarak ölçülü gitmek zorundayız. Bonservisini kendin hallet ve bize gel” dedikleri öğrenildi. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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DEMBA BA BEKLEMEDE!
Geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçiren ve Beşiktaş'a döneceği iddialarının ardından Çin'de başka bir takıma transfer olacağı öne sürülen Demba Ba'dan flaş açıklama!
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Geleceği hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak açıklamada bulunan Demba Ba, “Hakkımda ortaya atılan tüm iddialar yalandan ibaret. Şu anda gideceğim takım konusunda bir seçimim yok. Beşiktaş’ı çok seviyorum ve geleceğimi şekillendirmek için biraz süreye ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.
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FORMAYI GİYDİ, HEYECAN YARATTI!
4. bitirdiği sezonun ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta, Tosic ve Talisca ile yollar ayrıldı. Yeni transferlerin kim olacağı merak konusuyken dün akşam saatlerinde İnstagram hesabından Beşiktaş forması ile poz veren Dokali Libya gündem oldu. Al Rayyan forması giyen 24 yaşındaki isim, hikayesinden paylaştığı gönderide ilk önce imza ve uçak emojisi koydu.
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Dakikalar sonra Beşiktaş forması ile olan fotoğrafını da paylaşan futbolcu, bir anda gündem oldu. Beşiktaş taraftarı ne olduğuna anlam veremezken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise futbolcunun hesabını ''Come To Beşiktaş'' mesajları ile doldurdu. Gelen mesajları çok beğenen Dokali ''Gelen mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlara teker teker cevap vermem çok zor. Desteğiniz için hepinize teşekkürler, sizi çok seviyorum'' notunu paylaştı.
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Fotomaç'ın haberine göre Dokali Libya'nın gerçek adı Al Dokali Al Sayed. 24 yaşındaki Al Dokali Al Sayed Libya doğumlu. 2013/2015 yıllarında El Jaish takımlarında forma giyen Dokali Libya (Al Dokali Al Sayed) 2 yıl Al Wakrah takımında forma giydikten sonra yine Katar'ın Al Rayyan takımına transfer oldu. Al Dokali Al Sayed'in kariyerinde 1 Katar Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
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