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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (23 Mayıs 2018)

23.05.2018 - 10:37 | Güncelleme:

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Üst üste iki sezondur şampiyon olan, bu sezon ise hayal kırıklığı yaşayarak ligi 4. tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için transfer harekatına başladı. İşte Beşiktaş transfer haberleri...

  • 1 Yasin Öztekin, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (23 Mayıs 2018)
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    BAŞKANDAN YASİN ÖZTEKİN AÇIKLAMASI!

    21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz dün TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalar  yaptı. Başkan Cengiz, Yasin Öztekin'in Beşiktaş iddialarını da yanıtladı. 

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  • 2 Yasin Öztekin, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (23 Mayıs 2018)
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    Mustafa Cengiz, Yasin Öztekin ile yeni kontrat için anlaştınız mı? Beşiktaş iddiaları var." sorusuna; ''İşin ehli Fatih Terim'dir. Kararı o verecek. Futbol, basketbol, voleybolda işi ehline bırakacağız''cevabını verdi.

  • 3 Yasin Öztekin, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (23 Mayıs 2018)
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    İKİNCİ TALISCA PROJESİ!

     

    Sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş transfer bombalarını patlatmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar iki sene önce kiralayıp büyük verim aldığı Anderson Talisca projesinin izinden gidecek!

     

     

  • 4 Yasin Öztekin, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (23 Mayıs 2018)
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    Fotomaç'ın haberine göre Fikret Orman ve yönetimi, Roma forması giyen Brezilyalı yetenek Gerson Santos da Silva'ya resmen talip oldu!

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  • 5 Yasin Öztekin, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (23 Mayıs 2018)
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    İTALYA'DA GÖRÜŞTÜLER

    Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta gittiği İtalya'da Roma'lı yetkililere Talisca örneğini verdiği ve iki yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi.

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