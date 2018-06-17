Adana'da ormanlık alanda başı kesilmiş bir kedi bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

İHA'nın haberine göre, Sakarya'da bacakları kesildikten sonra ölen yavru köpekle ilgili çok yönlü soruşturma sürürken, Adana'da bir vahşet daha ortaya çıktı. Bayramın ikinci günü Adnan Menderes Bulvarı, Piknik Alanı'nda keskin bir gereçle başı kesilerek öldürülen bir siyah kedi bulundu. Vahşice öldürülen kedinin öldürüldükten sonra yanında bulunan siyah poşetle buraya getirilip atıldığı tahmin ediliyor.

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