Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanı sahibine kurulan pusuda, silahlardan çıkan kurşunlar ünlü sanatçı Hacer Tülü ile birlikte 6 kişiye isabet etti. Hacer Tülü ve eğlence mekanı sahibi Mehmet Ali Sürensoy’un hayatını kaybettiği saldırının 4 faili, Manisa’da yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, Bodrum’un dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı’nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy'a gece kulübüne girdiği sırada rastgele ateş açmaya başladı. Onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy’un yanı sıra sanatçısı 40 yaşındaki Hacer Tülü, 52 yaşındaki Servet K., 40 yaşındaki Cesur A., 23 yaşındaki Kaan M. ve Onur S.’ye isabet etti.

MERSİN'DE YAKALANDILAR

Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Mehmet Ali Sürensoy ile sanatçısı Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Saldırganlar, Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan diğer kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.