CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, liste dışı kalan Eren Erdem’in “ MİT TIR’ları belgelerini Tezcan’dan aldım” açıklamasına yanıt verdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Tezcan, CHP Genel Merkezi’nde bir grup gazeteciye açıklama yaptı. Erdem’in iddiasındaki belgeleri 2014 yılında basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladığını ve 11 gazetede haber olduğunu belirten Bülent Tezcan, şunları söyledi:

“O dönemde Eren Erdem de gazeteciydi. Gazeteci unvanıyla belgeleri benden istedi. Ben de isteyen diğer gazetecilere verdiğim gibi, belgeleri verdim. Bundan korkulacak, çekinecek bir şey yok. Ortada suç yok, çekinecek bir şey yok.”

‘NAMUSLU SİYASETÇİ...’

Tartışmanın bugün açılmasının hangi amaca hizmet ettiğini bilemediğini kaydeden Tezcan, şöyle devam etti: “Ben Erdem Gül gözaltına alındığı zaman, ‘Bizi de alın gözaltına, ben basın toplantında açıkladım. Her namuslu siyasetçi bunun arkasına düşer, her namuslu gazeteci bunu yazar’ diye açıklama yaptım. Şimdi de diyorum ki, her namuslu siyasetçi söylediğinin de yaptığının da arkasında durur. Ortada bir suç yok. Bugün bu tartışmayı gündeme taşımanın amacını bilmiyorum ama kimseye faydası yok.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER