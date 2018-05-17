Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

"24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda yargıyı düzenleyeceğiz. 3 ay içinde bağımsız, tarafsız olacak. Yani ABD, Almanya siz de yargı düzgün değil diyemeyecek. 3 ay içinde düzelteceğiz. Sonra ABD'ye döneceğim, şimdi senden FETÖ'nün iadesini istiyorum diyeceğim. Mübarek Ramazan gününde söz veriyorum. ABD iade etmezse, 24 Aralık'ta İncirlik'teki ABD askerleri Noel'i ABD'de kutlarlar. İster iade et, ister ABD'de kutlasınlar. Bu kadar basit."

"Polislere söz veriyorum 3600 göstergenizi çözeceğim. Subay alıyor, Astsubay neden alamıyor? Adaletsizlikleri gidereceğiz. Öğretmenlerin 3600 sorununu çözünce 200 bin öğretmen emekli olacak, yerine gençler gelecek. Polisleri sendikalı yapacağız. Angarya yok. 40 saat üstü mesailerini vereceğiz. Bunların her birini çözeceğiz."

"Benim çocukluğum meralarda, traktör üstünde geçti. Köylünün, çiftçinin halinden anlarım ben. Öyle yaşadın, öyle büyüdüm. Ekonomimiz kötü değil mi? Muharrem İnce sen ne yapacaksın? Anlatıyorum. Dün MB Başkanı'nı parti merkezine çağırdı. Sen bunu yaparsan dış dünya sana güvenmez. Burada hukuk yok der, uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım'a souyorlar, Dolar ne olacak diye? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız."

"AK Parti'nin 16 yılda en kötü yaptığı şey dış politika ve eğitimdir. Yol yaptı mı, yaptı. Kötüsünü yaptı. Köprü yaptı mı, yaptı. Ama geçsen de ödüyorsun geçmesen de? Sonra diyor ki? Ey CHP. Benzettim mi, Allah benzetmesin. Ben de soruyorum, ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söz veriyorum. Ben okuldayken kana kana su içerdik, şimdi çocuklar 3 TL'ye su içiyor. Söz veriyorum, çocuklarınız kana kana su içecek. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Onlar tezek desin, pislik desin, ben gelecek diyeceğim. Öğrenci kartını gösteren herkese müzeler bedava olacak."

"Vatanın ve milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bunu birlikte yapacağız. Bu cumhuriyet ruhunu yeniden diriltebilmek için birlikte hareket edeceğiz. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500'er lira verilecek. Ben millete yalan söylemem. Bu parayı CHP, Muharrem İnce vermeyecek. Bu para toplanan vergilerden verilecek. Söz veriyorum, her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz. Peki ekonomi neden sen cumhurbaşkanı olunca düzelsin? Vatandaş sorsun bunu. Türkiye her yer ile kavgalı. Türkiye'nin yargısına Avrupa güvenmiyor. Mahkemelerin talimatla çalıştığını biliyor, güvenmiyor, yatırım yapmıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda mahkemeler özgür olacak, güven verecek. Yatırım gelecek. Bürokrat atarken, sağcı mı, solcu mu diye bakmayacağım? Bizden mi, değil mi diye bakmayacağım? Ehliyeti var mı, bu mesleği yapabilir mi ona bakacağım. Dertleri beni indirmek diyor, vallahi değil. Benim derdim, doları, mazotu, benzini, euroyu, faizi indirmek. Sen oradan inince bunlar iniyorsa, sen de in be kardeşim, ne olacak?"

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