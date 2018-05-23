24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adayların bağış ve yardım hesapları belli oldu.

Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek için bağış ve yardım kampanyaları başladı. Bağış ve yardımlar için üst sınır 13 bin 916 TL olurken, kampanya sürecinden kalan bağış ve yardımlar ise hazineye aktarılacak.

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının hesap bilgileri şöyle:

ERDOĞAN İÇİN: #SendeDestekOl

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken "#SendeDestekOl" etiketi kapsamında, bağış ve yardımların yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca yapılabileceği belirtilirken, bağış miktarının 13 bin 916 lira ile sınırlandırıldığı bildirildi. Bağışların yalnızca nakdi olarak yapılabileceği ve ayni yardımların kabul edilmeyeceğine dikkat çekilen paylaşımda, "Bağış ve yardımlar T.C. Ziraat Bankası-Ankara Kamu Şubesindeki TR04 0001 0025 3303 3022 6260 09 İBAN numaralı, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Seçim Hesabı na yatırılabilir. Yurt dışından yapılacak olan bağışlar için Swift Kodu: TCZBTR2A'dır. Ziraat Bankası şubelerinden ve internet bankacılığından masrafsız olarak bağış ve yardım yapılabilir" ifadesine yer verildi.

Diğer bankalardan ilgili hesaba yapılacak EFT'lerin açıklama kısmında vatandaşların TC kimlik numarası ve varsa telefon numaralarının belirtilmesi gerektiğine işaret edilen paylaşımda, yurt dışından internet bankacılığı döviz transferi olarak gelecek bağışların açıklama kısmında da aynı bilgilerin bulunması gerektiği bildirildi.

İNCE: MİLLETİN DESTEĞİYLE YAPIYORUZ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Devlet imkanlarıyla değil, milletin desteğiyle yapıyoruz" ifadesiyle bağış ve yardım çağrıda bulundu.

Muharrem İnce'nin web sitesinde bağış ve yardımlar için ayrıntılı bilgi verilirken, "Türkiye İş Bankası TBMM Şubesi: IBAN NO: TR37 0006 4000 0014 3620 7707 70, T.C. Ziraat Bankası TBMM Şubesi IBAN NO: TR 16 0001 0009 0303 3023 2760 04 hesaplarına ALICI ADI: MUHARREM İNCE İŞLEM AÇIKLAMASI: T.C. KİMLİK NUMARANIZ, ADINIZ SOYADINIZ" bilgilendirmesine de yer verildi.

AKŞENER: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için açılan hesaplara vatandaşlar tarafından bağış yapılabilecek. Bağışlar sadece seçim kampanyalarında kullanılacak. Bağışın kabul edilmesi için ise bağış yapanların T.C. kimlik numarasını açıklama bölümüne not düşmesi gerekiyor.

Akşener için bağış ve yardım için açıklanan hesap numaraları "T.C. Ziraat Bankası IBAN: TR18 0001 0024 8600 0343 4350 01 ve Türkiye İş Bankası IBAN: TR45 0006 4000 0014 3623 4343 43"

DEMİRTAŞ: SENLE DEĞİŞİR

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a bağış yapılabilmesi için de hesap numarası bilgileri paylaşıldı. Buna göre, "Ziraat Bankası TBMM Şubesi IBAN: TR70 0001 0009 0385 6299 3850 01" numaralı hesaba bağış ve yardımda bulunulabilir.

KARAMOLLAOĞLU İÇİN HESAP NUMARALARI

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na bağış ve yardımlar için parti internet sitesinden açıklama yapıldı. Karamollaoğlu için hesap bilgileri "Ziraat Bankası Balgat şubesi - İban TR98 0001 0013 9585 5959 4750 01, Kuveyt Türk balgat şubesi - İban TR24 0020 5000 0007 7141 4000 01" şeklinde.

PERİNÇEK İÇİN HESAP NUMARASI

Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için "VATAN PARTİSİ GENEL MERKEZİ, İşbankası/Ankara-Maltepe Şubesi Şube Kodu: 4212, Hesap No: 1065557 IBAN: TR45 0006 4000 0014 2121 0655 57" hesap numarası bilgisi paylaşıldı.

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