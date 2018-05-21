Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerle AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Erdoğan barış ve istikrarı kurmanın yolunun diplomasi olduğunu vurguladı. Erdoğan ''Ancak son dönemlerde krizlere çözüm vasıtası olarak diplomasinin erozyona uğradığını görüyoruz'' dedi.
Erdoğan ''Diplomasiye ihtiyaç duyduğumzu dönemde bunlardan istifa edemiyoruz. Mesela Rum tarafının kaprisleri nedeniyle Kıbrıs sorununda bir yol alınamıyor. Filistin meselesi giderek trajediye dönüşüyor'' şeklinde konuştu.
Erdoğan ''Yedi yıldır 13 milyon Suriyeliyi evinden eden Suriye krizinde çözüm yolları birileri tarafından devamlı tıkanıyor, diplomasiyi kullanmama, diplomatik kazanımların dinamitlenmesi sorununu getiriyor'' dedi. Çok taraflı anlaşmaların bir çırpıda rafa kaldırıldığını ifade eden Erdoğan popülizm eksenli iç ve dış politikalara da dikkat çekti.
"NÜKLEER ENERJİDEN BARIŞÇIL AMAÇLARLA FAYDALANILMASINI SAVUNUYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanılmasını sonuna kadar savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak isteyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.
"ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ İÇİN ASIL TEHDİT NÜKLEER SİLAHLARDIR"
Erdoğan, "Tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmeli. Ellerinde 15 bini aşkın nükleer başlıklı silah bulunduranlar şu anda dünyayı tehdit etmektedir. Eğer adil davranacaksak, adil yaklaşım göstereceksek, o zaman nükleer silah sahibi olduğu bilinen ülkelerin nükleer güç santrallerini tehdit olarak göstermesinin dünya kamuoyunda hiçbir inandırıcılığı yoktur." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye olarak İran nükleer meselesi dahil, hal yoluna koyulmuş krizlerin yeniden köpürtülmesini kabul etmiyoruz. Nasıl dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral bizim için tehdit değilse, çok sıkı denetlendiği sürece başkalarınınki de tehdit oluşturmayacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır." ifadesini kullandı.
FİLİSTİN
Erdoğan ''14 Mayıs'ta ABD'nin attığı adım 62 Filistinli, kardeşimizin şehit olmasına neden oldu. Filistinli kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Amerika'nın eline Filistinli çocukların kanı buluştı kanı. Anaların kucağında katledilen bebeklerin utancı bu katillere suç işleme cesaretini verenlerin de yüzüne yapışmıştır. Bebek katillerinin sırtını sıvazlayan bir anlayışın demokrasiden bahsetmesi kendi kendine çelişki örneğidir.'' şeklinde konuştu.
Erdoğan ''Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için 3 günlük milli yas ilan ettik. Yaralanan kardeşlerimizin tedavileri için çalışmalara başladık. Acil insani yardım ulaştırdık. İİT'nı acil toplantıya çağırdık, 72 saat sonra 50 ülkenin katılımıyla olağanüstü İslam Zirvesi gerçekleştidik. Filistin devletinin resmen tanınması çağrısında bulunduk.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs-ü Şerif üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs üç semavi dinin mensupları için de barış, huzur ve eman yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
PKK/YPG VE TERÖRLE MÜCADELE
''Terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele anlayışı vardır. PKK, terör örgütleri ve FETÖ ile mücadele konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.'' diyen Erdoğan, ''Uluslararası alanda çifte standart hala devam ediyor.'' dedi. Afrine'e dönüşlerin de sürdüğünün altını çizdi.
Erdoğan ''Avrupa;'nın bir çok ülkesi eli masum kanına karışmış katiller için adaletten kacçacakları güvenli limanlara döndü. Kimse kusura bakmasın terörle mücadelede bir arpa boyu yol almak mümkün değildir. Teröre terör demek ve mücadele etmek şarttır. Türkiye kendi önlemlerini almaktadır. Geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı bu yıl Zeytin Dalı Harekatı ile terörü temizledik. Çok ciddi karalama kampanyalarına da maruz kaldık. Ülkemiz için iftiralar atıldı, yalanlar söylendi. Sayfalarına, manşetlerine, televizyon ekranlarına taşındı. Rakka hayalet şehre dönerken Afrin'de insanlar ertesi gün hayatlşarına devam ettiler.'' dedi.
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