Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde duruldu. Erdoğan ile Steinmeier'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi.

Öte yandan görüşmede Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde, teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinildi.

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