Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Atatürk Stadı'na giderken yol boyunca vatandaşlar da kendisine eşlik etti. Yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a ilgi yoğun oldu. Balıkesir Havaalanı'na indikten sonra miting için Atatürk Stadı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan buradaki miting alanında vatandaşlara hitap etti.

"BUNLAR ÇIRAK BİLE DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da yeni yönetim sistemi ile güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Balıkesir'e 16 yılda 25 katrilyon yatırım yaptık. Konuşuyorlar. Bunlar çırak bile değil." dedi.

Erdoğan yapılan yatırımlara ilişkin, "7 bin 330 konut yaptık. Biz başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul İzmir otoyolu bir Balıkesir projesi değil mi? Siz Balıkesir'e buradan gelmeycek misiniz, bu uzun yollar kısalmadı mı? İstanbul-İzmir körfez geçişinde hangi köprü var Osmangazi var. Biz Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaştık. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: HADİ GEL BAKALIM ONU DA DURDUR

Erdoğan, "Bu yatırmları durduracağım diyenler var mı? Bunların hayatında bir dikili arğacı yok. Şimdide durduracağım diyıor. Biz diyorum Kanal İstannbul diyor ki 'neden yapayım para yokki' bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. İstanbul'u Trakya üzerinden 1915 Çanakkale köprüsüyle Kuzey Ege'ye bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün. Biz süratle inşallah 18 Mart Çanakkale Köprüsüyle Trakya üzerinden Balıkesir'e gelişi halledeceğiz. 101 km'lik Malkara Çanakkale yolunun yapımı sürüyor. Ülkemizi bugüne getirinceye kadar vesayet odaklarından terör örgütlerine, darbecilerden dış mihraklara kadar saldırılara maruz kaldık." dedi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: Kanal İstanbul projesini durduracağız

"TÜRKİYE PARTİNİZDEN DAHA MI KIYMETSİZ?"

Anamuhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydana çıkan adayları takip ediyorsunuz değil mi, ülkemizin menfaatine bir şey duyanınız var mı? Cumhurbaşkanı adayları kös kös oturuyor genel başkanları çıkmış proje açıklıyor. O idare edecekse ülkeyi Bay Kemal aday olsaydı.Beyannameyi neden cumhurbaşkanı adayınız açıklamıyor da o açıklıyor. Cumhurbaşkanı adayınızın projeleri nerede? O mu idare edecek o mu idare edecek? Belli değil. Ana muhalefetin başındaki zat koltuğunu bırakmadığı için bu garabeti yaşıyoruz. Partinizi emanet etmediğiniz kişiyi Türkiye'nin karşısına çıkartıp ülkeyi emanet etmek istiyorsunuz. Türkiye partinizden daha mı kıymetsiz. Siz dalga mı geçiyorsunuz. Ülkenin ana muhalefet partisi ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor." diye konuştu.

"ÜLKENİN ANAMUHALEFET PARTİSİ İLKOKUL OYUNLARI KIVAMINDA YÖNETİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin anamuhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor. Bu işi takip eden bakanlığımıza gitse yerli marka otomobil peojesinin geleceğin teknolojisine göre olduğunu öğrenir. Bunlar yıkmayı bilir, engellemeyi birlir . Yapmayı bilmez. Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler. İşlerine gelene bağırır çağırır hakaret eden sonra gider." dedi.

İNCE'NİN, 'GÜLEN'İN İADESİ'NE İLİŞKİN İDDİALARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin "Gülen'in iadesi"ne ilişkin iddialarına tepki göstererek, "Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler, ondan da haberi yok. Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki? ABD'nin yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Söylediği tüm bilgiler yanlış, dürüst ve samimiysen MİT'e başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim Amerika mı Amerika'nın yetkilileri mi? Hayatları böyle. İnternetten buldukları yalanlar ile seçim kampanyası yürütüyorlar. FETÖ ile ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koli ile ilgili gazete küpürü diyor. Zavallı. Adalet Bakanlığımızın resmi tutanakları o kolilerin içerisinde, o resmi tutanakların yanında tabi ki gazete küpürü de var. Adamların hayatı yalan üzerine kurulu. " dedi.

"YARIN BELGELERİ İLE AÇIKLAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın akşam Show TV'de genişçe bazı şeyleri belgeleri ile açıklayacağım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL YAYIN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 23.00'te Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş’in sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde, bozgunculara, terörist sevicilere, sadece takoz olmayı siyaset sananlara yer yok. Menderesi asanlar, ilmiği sadece onun boynuna değil tüm milletimizin iradesine de geçirdiler. İşte o zaman da yine bunların arkasında CHP zihniyeti vardı. 24 Haziran, eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır." dedi.

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