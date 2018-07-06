Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinin ardından partisinin ilk İl Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan merakla beklenen Bakanlar Kurulu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakati öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız." dedi

Erdoğan yerel seçimlere de dikkat çekti, partisinin 24 Haziran'daki oy kaybının iyi analiz edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tevazu mesajı veren Erdoğan, "Bana gelen raporlara bakınca bazı eleştiriler var ki çok çok önemli. Vatandaşlar özellikle şunu arıyor; tevazu. 'Benim dükkanıma gelip bir çay içmedikten sonra ben belediye başkanını ne yapayım' diyor. Değerli arkadaşlar, bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Biz tevazumuzu kaybettiysek, puan kaybına da açık net kaybımız olmuştur. Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamaroğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir kenara koyar. Bu erken bir mesaj olmuştur." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"CHP'Lİ VATANDAŞLARIMI PARTİSİNDEN HESAP SORMAYA DAVET EDİYORUM"

"CHP'nin sayesinde Bölücü Terör Örgütü'nün belirlediği isimler Meclis'te yer alacaklar. Memleketini seven her CHP'li vatandaşı partisinden hesap sormaya davet ediyorum. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin oyuncağı haline getirenlerden millet hesap soracaktır."

"YERİ GELECEK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ'NE İHTİYAÇ DUYACAĞIZ"

"16 Nisan ve 24 Haziran'da demokrasiyi sadece canımızla kanımızla gerçekleştirmediğimizi sandıkta da gösterdik. Bu seçimlerle yeni yönetim sistemini hayata geçirdik, yeniden hayırlı olsun. Pazartesi inşallah yemin ederek göreve başlıyoruz. Pazartesi günü yayınlayacağımız kararname ile bakanlıkları kuruyor ve kabinemizi açıklıyoruz. Elbette bu sistemin oturması belli bir zaman alacaktır. İlk etapta bakanlar, bakan yardımcıları, genel müdürler düzeyine kadar çalışarak bir noktaya kadar getirdik. Uygulamadaki eksiklik, aksaklıkları tespit ettikçe güçlendirmeler yapıp, güncelleyeceğiz. Sistem içinde yeri gelecek kanun değişikliği, yeri gelecek Anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyacağız."

"CUMHUR İTTİFAKI'NI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçimleri arasındaki oy farkını çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti'nin 2015 Haziran'ı ve son seçimlerin sonuçlarının üzerinde uzun uzun durması gerekiyor. Biz sadece seçimlerden galip çıkmakla övünecek bir parti değiliz. AK Parti'nin 2023 hedefleri için çok daha büyük seçim sonuçlarına ihtiyaç vardır. Meclis'te güçlü olmamız gerekiyor. Biz 16 yıldır ülkemizi kesintisiz reformlarla yönettik. Reformları sürdürmeliyiz. Yeni dönemde Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. MHP'nin de desteği ile AK Parti Meclis'in lokomotifi olmayı sürdürecektir. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te de sürdüreceğiz. Bu birlikteliği devam ettireceğiz."

"24 HAZİRAN'I DOĞRU ANALİZ ETMEZSEK, KENDİ GEÇMİŞİMİZLE ÇELİŞİRİZ"

"Önümüzdeki ay büyük kongremizi yapıyoruz. Milletimize mesajımızı orada vereceğiz. 24 Haziran'ı doğru analiz edemezsek, gereğini yapamazsak geçmişimizle çelişmiş oluruz. Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti'de yeri olamaz. AK Parti kazanınca Afrika'dan Balkanlara eller semaya kalkıyor, sevinç gözyaşları yanaklardan süzülüyor."

MİLLET ŞAMAROĞLANI DEĞİL"

"Bana gelen raporlara bakınca bazı eleştiriler var ki çok çok önemli. Vatandaşlar özellikle şunu arıyor. Tevazu arıyor. 'Benim dükkanıma gelip bir çay içmedikten sonra ben belediye başkanını ne yapayım' diyor. Değerli arkadaşlar bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Biz tevazumuzu kaybettiysek, puan kaybına da açık net kaybımız olmuştur. En güçlü olduğumuz yerlerde puan kaybettiysek bunu kendimize soracağız. Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz ama bu yeterli değildir. Önemli olan gönüllere girmektir. Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamaroğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir kenara koyar. Bu erken bir mesaj olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını iyi çekmemiz lazım. Mart 2019 için adaylarımızı buna göre seçmemiz lazım."

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ SEFERBERLİĞİ İLAN EDİYORUM"

"2019 Martı'na kadar belediyeciliğin adını, 'Gönül Belediyeciliği Seferberliği' olarak ilan ediyorum. Milletimiz bunca yıldır bizi kendisine en iyi ve adil hizmeti verdiğimiz için desteklemiştir. Aşk ile, şevk ile, adalet ile çalışmayan belediye başkanı arkasında enkaz bırakır. Vatandaşı ile beraber olmayan belediye başkanı bir taraftan yaparken, bir taraftan yıkar. Arkasında enkaz bırakır. Belediye başkanlarımız 9 ayı çok iyi kullanmalı eksikleri tamamlama kalpleri onarma imkanına sahiptir."

KABİNE AÇIKLAMASI

"Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakati öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız."