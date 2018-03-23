Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Macron görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Erdoğan, Fransa'daki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

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