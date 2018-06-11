HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Kobani olaylarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Demirtaş, "53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı" paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim" dedi.

Selahattin Demirtaş, Kobani olaylarıyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

6-7 Ekim 2014 tarihlerinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği Kobani olaylarına değinen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Demirtaş, "Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin "53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı" paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiği için "Sayın İnce, Edirne'deki o kişiyi ziyaret ederek, sözde özgürlük adına bir şeyler yapmak istiyor. Ama o Edirne'de yatan şahıs, 6-8 Ekim Kobani olaylarının baş sorumlusudur" diye eleştirmişti.

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