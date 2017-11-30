SON DAKİKA HABERİ: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iddialarla ilgili olarak çağrıda bulundu. Bahçeli, Kılıçdroğlu'nun belgeleri derhal yargıya intikal ettirmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli ayrıca, belgelerin tehdit ve şantaj malzemesi olarak kullanıldığını söyledi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline bir yolla geçirdiği belgeleri istismar etmek yerine, derhal ve süratle yargıya intikal ettirmesi şu aşamada en mantıklı, en meşru yoldur. CHP'nin konuyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili talebi, AKP'nin sayısal çoğunluğu dikkate alındığında yalnızca siyasi tartışmaları artırmaya yarayacak gerçekçi olmayan beyhude bir beklenti, belirgin bir kriz temennisidir.

"BELGELER TEHDİT VE ŞANTAJ MALZEMESİ OLARAK KULLANILIYOR"

Belgeler tehdit ve şantaj malzemesi olarak kullanılıyor. Meclis yargı süreci tamamlandıktan sonra devreye girmeli. Türkiye'nin bu kadar sorun ve sıkıntısı varken, ana muhalefet liderinin sorumlu ve ahlaki davranmak yerine, eline geçirdiği belgelerle fırsatçılık yapması, bu vesileyle siyasi rant hevesine kapılması bir defa samimiyet ve dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır. Türk siyasetinin doğru olup olmadığı belli olmayan belgelerin tesiri altına girerek istikrarsızlık ve kavgaların yörüngesine kayması büyük bir talihsizlik ve yanlıştır.