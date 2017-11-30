SON DAKİKA! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Bir adımımız kaldı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı hesap iddialarına ilişkin belgelerin nereden alındığı sorusuna yanıt verdi. İddialarla ilgili bir adımlarının kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlk açıklamadan bu yana izlediğimiz bütün strateji tuttu. Kim hangi konuşmayı yapacak o da bizim düşündüğümüz süreç içinde gerçekleşti. Bir adım kaldı. O adımı da bugün yarın gerçekleştireceğiz" dedi.

"BELGELER NEREDEN GELDİ?" SORUSUNA YANIT

Kılıçdaroğlu belgelerle ilgili olarak, "Bu ülkede, bu ülkeyi seven, bu ülkenin çıkarlarını savunan milyonlarca insan var, bürokrat var. Onlar getirip veriyorlar. Bu ülkeyi seven vatanseverler var" dedi.

"Eşitlik Adalet Kadın Zirvesi"ne katılan Kılıçdaroğlu, yurt dışı hesap iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Vatandaşına dönüp diyeceksin ki vergi ver. Ankara'daki beylerin çocukların Türkiye'de vergi ödememek için başka ülkelere gidip şirket kuruyorsa burada ahlaki bir sorun var.

İlk açıklamadan bu yana izlediğimiz bütün strateji tuttu. Kim hangi konuşmayı yapacak o da bizim düşündüğümüz süreç içinde gerçekleşti. Bir adımımız kaldı. O adımı da bugün yarın gerçekleştireceğiz. Ondan sonra daha farklı bir şekilde toplumun önüne çıkacağız. Şimdiden bir şey söylemeyeyim ama bir adım kaldı. Bir şey daha olması lazım. Onu da bugün yarın gerçekleştireceğiz.

Bunları veren bir insan. Bunları uzaydan almadım ama bunlar bize geldi diye biz hemen ortalığa çıkmıyoruz. Bakıyoruz, araştırıyoruz, doğrulatıyoruz, ilgili kişilerle konuşuyoruz. FETÖ'cüler mi verdi? Yok efendim ilgisi yok. Bu ülkede, bu ülkeyi seven, bu ülkenin çıkarlarını savunan milyonlarca insan var, bürokrat var. Onlar getirip veriyorlar. Bu ülkeyi seven vatanseverler var.

Rıza Sarraf'ın (Reza Zarrab) tanık olduğu davayla ilgili soruya ise Kemal Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

"Haysiyetli insanların, Zarrab davasından sonra bulundukları makamlardan ayrılması lazım, haysiyetli insanların. Düne kadar Zarrab'ı devlet protokolüne oturttular. Bir de biliyorsunuz Fesli Deli Kadir vardı o da devlet protokolündeydi. Şimdi Zarrab düşman oldu; çünkü itirafçı oldu. Adam rüşvet vermiş. Hepimiz biliyoruz rüşvet verdiğini. Rüşvet alanlar da belli, koruyanlar da belli. Onun için dedim haysiyeti ve onuru olanların görevlerinden ayrılması lazım"